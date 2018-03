Es registren les primeres cues en carreteres d'accés a la Costa Brava

Des de les tres de la tarda d'ahir i fins a les 11 del matí d'avui, han sortit 295.753 vehicles de l'àrea d'influència de Barcelona, un 73.93% dels 400.000 previstos pel Servei Català de Trànsit (SCT) durant aquest període de Setmana Santa.



Aquest increment de la mobilitat en un dia d'operació sortida i que avui és festiu, Divendres Sant, està complicant la circulació en diversos punts de les comarques de Girona.



A pocs minuts per les dotze del migdia, es registres les primeres retencions en vies que desemboquen a la Costa Brava. Aquestes ja superen el quilòmetre i mig de longitud a la C-65 a Llagostera en sentit Platja d'Aro. També hi ha retencions a la C-32 entre Palafolls i Blanes, segons Trànsit.



També hi ha problemes a l'autopista AP-7, sobretot abans d'arribar a terres gironines. Però a la demarcació, segons Infoautopista ja hi ha els primers problemes en sortides que donen accés a la costa. Per exemple, a la sortida 9A hi ha un quilòmetre de retencions per anar a Lloret de Mar.



Des d'Infoautopista es recomana sortides alternatives





Retención de 1 km en #AP7 sentido Girona en salida 9A-Lloret -> Enlace con C-35. Recuerda, si vas a Lloret o Costa Brava puedes salir por 9B — Tráfico Autopistas (@infoautopista) 30 de març de 2018

Retencions a l'interior i el Pirineu

Retencions a la C-17:

?? 4 km Ripoll ?? nord

?? 1 km Parets ?? nord

?? 2 km Tagamanent ?? nord@transitc17 — Trànsit (@transit) 30 de març de 2018

?? El Servei Català de Trànsit demana la màxima prudència en els desplaçaments durant la segona fase de #SetmanaSanta https://t.co/x25AgeleDM ?? 10 consells per a ser un conductor 10 aquesta Setmana Santa: https://t.co/95ZoA4SaI5 #EntreTotsFemSeguretat — Trànsit (@transit) 28 de març de 2018

A mesura que avancin les hores i que molts vehicles de l'àrea de Barcelona arribin a terres gironines,