Les dones protagonitzen el Dijous Sant a Verges i Blanes

Verges i Blanes van tenir Dijous Sant com a protagonistes tres dones: dues nenes que per primer cop han participat en la processó i la investidura d'un capitana romana. Els carrers de Verges un any més van tornar a ser un dels epicentres de les processons que es fan arreu de Catalunya durant la Setmana Santa. Més de 5.000 persones es van acostar dijous a aquesta població per veure la tradicional Dansa de la Mort. Un ball macabre representat per cinc esquelets disposats en forma de creu i que dansen al so d'un tabal.

Una de les novetats d'aquesta edició ha estat la participació femenina en un acte que sempre havia estat reservat als homes i nens del poble. En concret, la Nora i la Mar van formar part d'aquest grup de cinc dansaires. La Nora va ser l'encarregada de dur un plat petit amb cendra, mentre que la Mar acompanyava la comitiva amb una torxa encesa que il·luminava els carrers. La Nora va explicar que va ser el seu pare qui li va comentar que hi havia dues places lliures ja que a dos dels joves que ho van fer l'any passat no els anava bé el vestit. En saber-ho, diu la jove, li va comentar a la seva amiga i van apuntar-se juntes. La Mar, per la seva banda, va explicar que no és de Verges però que hi passa moltes estones, i per a ella poder formar part dels cinc escollits per representar la Dansa de la Mort «és un somni fet realitat».

A Blanes, una altra dona va tenir un paper destacat. I és que es va fer la 17a Cerimònia de la capitana dels Manaies de Blanes, la primera de Catalunya. La presa de possessió de Magda Gascón va incloure una desfilada amb 40 soldats romans de la Legió V Macedònica, en un espectacle que conserva el màxim rigor històric de l'època.

L'esdeveniment, que va atraure milers d'espectadors, va començar al barri de Quatre Vents i va culminar al nucli històric. La nova comandant forma part dels Manaies de Blanes des de l'any 2010, quan es va engrescar a provar l'experiència i va quedar corpresa per tot el ritual. L'acte va acabar amb una cercavila pel nucli històric.