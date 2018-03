Milers de persones segueixen el pas de la Processó del Sant Enterrament

Malgrat que les previsions climatològiques amenaçaven un vespre amb perill de pluja, la processó del Sant Enterrament de Girona es va poder completar sense entrebancs per qüestions vinculades al temps. Puntualment, a les nou del vespre, els Manaies baixaven de les escales de la Catedral en l'inici d'un recorregut que té en el seu punt d'origen un dels moments de pell de gallina.

El so de la banda i les llances picant a terra trencaven un silenci respectuós que es va mantenir pràcticament durant tot el recorregut. Uns 1.400 participants de dotze confraries van anar passant una darrere l'altra pels diferents carrers de l'itinerari acompanyats per tres bandes musicals, que marcaven el ritme del pas.

Els carrers es van omplir de milers de persones. Sobretot els del Barri Vell. Un dels habituals punts neuràlgics era la plaça del Vi. I com en els darrers anys, les mans estirades de la gent amb els tèlefons mòbils fent fotos i vídeos, que després es distribuiran per les xarxes socials, servien per donar el toc que permet dir que la processó del Divendres Sant manté el to religiós i tradicional i també l'atractiu turístic. Enguany, es podien veure molts agents dels Mossos d'Esquadra i de la Policia Municipal desplegats al llarg del recorregut per evitar qualsevol incident. També cotxes policials enmig dels vials d'accés per evitar l'entrada de vehicles.



Les novetats



Aquest any hi havia poques novetats. La Junta de Confraries sí que de mica en mica va introduint algunes millores però sense tocar la columna vertebral de la Processó. Fa uns anys va avançar una hora l'inici del recorregut per evitar acabar passades les dotze de la nit. També es va canviar el sentit de part del recorregut, evitant passar per la Rambla massa tard, on, en ocasions, algunes persones no veien de bon grat el pas dels confrares. I darrerament s'hi han introduït dues novetats de caire musical.

La primera va ser l'entrada de la coral Vergelitana, que fa intervencions curtes i es va intercalant entre les diferents confraries quan no canta. L'altra novetat, intruïda enguany, ha estat la presència de la cobla Flama de Farners, tancant la Processó amb composicions sacres que embolcallaven el recorregut. El recorregut va acabar, com sempre, a les escales de la Catedral amb el «Crec en un Déu».

La prèvia de la Processó va ser la sortida dels Manaies, dues hores abans, per anar a buscar el pendonista d'honor, Carles Falcó, al seu habitatge del carrer Migdia. Posteriorment es van resguardar a l'església de Sant Lluc per participar, posteriorment, a la citada Processó.