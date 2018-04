Capital de Tabàrnia un dia

En silenci i sense banderes. Així van recórrer ahir els carrers de Jafre, un centenar de membres de la plataforma satírica, Tabàrnia, els quals es van manifestar contra el nacionalisme català i en suport del seu líder, el dramaturg Albert Boadella. L'autoproclamat president de Tabàrnia té residència en aquesta localitat baix-empordanesa i va aprofitar l'acte per denunciar que la seva propietat ha estat víctima d'actes vandàlics els darrers anys. La manifestació va començar cap a un quart d'una a la plaça Major, on s'hi havien aplegat un centenar de persones provinents principalment de Barcelona. Entre els manifestants s'hi trobaven representants polítics del PP i Cs com Concepció Veray i Jordi Cañas; l'actor Ramon Fontserè; i els impulsors del Grup de Periodistes Pi i Maragall: Arcadi Espada, Tomás Guasch i Sergio Fidalgo.

Darrere una gran pancarta amb cares silenciades encapçalada per Boadella i davant l'expectació respectuosa dels veïns del poble, els manifestants van avançar en silenci per alguns carrers durant uns 15 minuts, es van aturar un moment davant les pintades fetes a la residència de Boadella i van seguir el recorregut cap a la plaça Major. Durant la marxa es va haver de demanar a un dels assistents que desés la bandera espanyola que portava penjada al coll, ja que en la convocatòria se subratllava que no es portessin distintius polítics.

A davant l'Ajuntament, va ser la filla del dramaturg, Mariana Boadella, qui va llegir un manifest en el qual va relatar el canvi viscut al poble en els darrers anys. «En aquest poble que avui diu formar part de la república catalana, hem rebut l'expressió d'odi generat pel nacionalisme en forma d'escombraries al nostre jardí, d'arbres tallats i pintades xenòfobes que aquesta nit han corregut a esborrar amb la covardia que els caracteritza», va llegir la filla de Boadella.

Més taxatiu va ser el «president» de Tabàrnia qui va valorar la manifestació com un acte de «solidaritat» no només amb ell sinó també «amb la gent que, en aquest país, estan assenyalats per tot el nacionalisme» que pretén acabar «amb la dissidència». «Qui no està dins el pensament únic és assenyalat com un traïdor a la causa», va afegir Boadella.

En aquest sentit, el dramaturg va explicar que fa anys vivien a Jafre amb «pau, tranquil·litat i una certa alegria de viure», però que d'uns anys cap aquí, ell i la seva família són tractats com a «enemics».Una situació que per a Boadella, es produeix «en el conjunt de Catalunya». «Volen eliminar qualsevol dissidència amb formes d'incitació a la violència, amb formes xenòfobes, que és la tradició del nacionalisme que ha provocat tants milions de morts en el segle passat i que segueix en aquesta mateixa línia», va subratllar l'autodesignat líder de Tabàrnia, qui va advocar per fer-li front «en nom de la llibertat i de la democràcia que hi ha a Espanya, que és lliure i presidida per una Constitució».

Boadella també va assegurar en la seva intervenció que la marxa feta a Jafre li recordava a «les del País Basc de fa anys, on una minoria de gent defensava la llibertat i estava contra el nacionalisme provocador de tantes desgràcies en l'Europa del segle XX».

Al final de l'acte Albert Boadella va ser obsequitat amb una mona de Pasqua, en la qua apareixia la seva cara al costat d'una bandera d'Espanya i a una altra de Tabàrnia.