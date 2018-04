Compte enrere per un macrojudici que s'allargarà durant tot un mes

El macrojudici del clan empordanès que distribuïa grans quantitats de marihuana ja té data. L'Audiència de Girona es prepara ja per acollir en dues setmanes una vista d'allò més particular que es preveu que duri més d'un mes, amb una trentena d'acusats. El tret de sortida tindrà lloc el dilluns 9 d'abril i s'allargarà possiblement fins a mitjans de maig (al voltant del 18 i depenent del ritme en què es vagi desenvolupant).

Es preveu que durant tot aquest temps el dispositiu policial es reforci en tot l'edifici i que els efectius de Mossos d'Esquadra siguin visiblement superiors als que hi sol haver durant els judicis habituals. Aquesta excepcionalitat ve marcada per l'elevat nombre d'acusats i testimonis que hauran d'anar declarant.

Entre els advocats de la defensa que porten els diferents encausats hi ha noms coneguts en el panorama judicial gironí com és el cas de Carles Monguilod, Benet Salellas, Joaquim Bech de Careda o Sergio Noguero. Altres lletrats que també participen són d'ofici i n'hi ha alguns que venen de Barcelona. Les penes que demana la fiscalia per als integrants del clan van des dels 4 anys fins als 19 anys i 6 mesos de presó en el cas dels líders, que són els que s'enfronten a les més elevades (condemnes de 17 anys de presó, 17 anys i mig i 19 anys i mig).

Alguns dels delictes dels quals se'ls acusa són tinença il·lícita d'armes, continuat de defraudació de fluid elèctric, blanqueig de capital, tràfic de drogues, incendi en béns propis, simulació de delicte o estafa.



La «multinacional» de la droga

Des de mitjans de l'any 2016 els Mossos d'Esquadra i el Servei de Vigilància Duanera van constatar que a la ciutat de Figueres i a les poblacions del voltant s'estaven cultivant plantacions de marihuana en diferents finques i que - posteriorment es venia la droga obtinguda al mercat francès. Gràcies a les investigacions es va arribar fins al clan Capirote, de la família Cortés, qui estava al capdavant d'aquest grup criminal.

Aquesta organització tenia un funcionament similar al d'una empresa, blanquejava diners a través de la compra d'immobles i ingressant líquid en comptes corrents de menors d'edat. L'exportació de la marihuana no només es limitava a l'àmbit català, sinó a la resta d'Espanya i també a França. De fet, segons la policia, anava dirigida a grans traficants i pretenia ser una «multinacional» de la droga.



Un clan organitzat

El clan tenia dues branques principals dirigides per tres líders diferents i estava jerarquitzada amb càrrecs intermedis i baixos. Alguns eren de la família, però d'altres simplement hi estaven involucrats. Els alts càrrecs s'encarregaven de fer tasques de direcció i organització, mentre que la resta subministraven i venien la marihuana. També n'hi havia que s'encarregaven de qüestions més logístiques, com per exemple les instal·lacions elèctriques.

Els narcotraficants tenien tota la droga molt ben oculta, així com els diners que movien. Com a amagatalls, el pou que van trobar a Hostalets de Llers i el búnquer d'Avinyonet. Els agents també van descobrir que a cases del barri de Sant Joan hi havia parets que només movent unes rajoles portaven a habitacles amb marihuana.

No va ser fins al 21 de febrer del 2017 quan es va dur a terme l'operatiu per desmantellar el grup. Aquella jornada es van mobilitzar fins a un total de 400 agents de seguretat, 350 dels Mossos d'Esquadra i una cinquantena més del Servei de Vigilància Duanera. L'epicentre del macrooperatiu va tenir lloc al barri de Sant Joan de Figueres, però també es van dur a terme escorcolls paral·lels en altres punts de les comarques gironines, com per exemple Castell d'Aro.