Empuriabrava tanca la Fira del Vaixell amb bon balanç

La 30a Fira del Vaixell d'Ocasió, que va estar oberta al públic durant tota la setmana al Port de la Marina d'Empuriabrava, va tancar les portes ahir a la tarda. Es tracta de la fira més gran d'embarcacions de segona mà a tot el territori.

Tot i que el vent i la pluja han estat persistents durant la setmana i poden haver perjudicat l'assistència a la fira, el primer balanç que fa l'organització sobre aquesta edició és positiu.



Creix el mercat de segona mà

La mostra d'Empuriabrava és una fira dedicada al mercat de vaixells usats, però també s'hi pot trobar una selecció d'embarcacions noves. No obstant això, el mercat de segona mà, com és sabut per tots els que estan al sector, a causa de la crisi dels darrers anys, ha anat esgotant producte i per aquesta raó a Empuriabrava s'ha volgut donar un cop de timó, combinant producte nou i seminou amb embarcacions d'ocasió.

El comprador d'aquesta edició s'ha decantat en un 90% dels casos per una embarcació de segona mà entre els 4 i 9 metres d'eslora i amb uns pressupostos entre 600 ? i 315.000 ?.

La Milla Zero ha triomfat entre les motos aquàtiques, ja que la majoria d'operacions tancades d'aquest producte han estat d'aquest tipus.

Enguany han estat 36 les empreses, la majoria de la província, que han exposat les seves embarcacions, tant en sec com a l'aigua.

Com cada any, l'escola nautico-pesquera de la Generalitat va convocar, durant la fira, exàmens teòrics per als títols de PNB i PEE per a tots els alumnes prèviament inscrits.



Baixen lleugerament les vendes

Cada any, la Fira tanca amb un percentatge de vendes del 21-23%. Enguany, tot i tancar uns punts per sota d'aquesta xifra, s'està a l'espera de conèixer totes les operacions que es tancaran durant les properes setmanes per poder valorar el percentatge final.

El llistat d'embarcacions exposades a la Fira seguirà present al web de la Fira per si hi ha algun client que no s'hagi pogut desplaçar a Empuriabrava.