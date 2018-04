Les estacions d'esquí i el turisme rural freguen el ple aquests dies

L'hostaleria del Pirineu gironí i les cases de turisme rural de la demarcació han fregat el ple en una Setmana Santa que el sector qualifica de «bona». Amb tot, des de la Federació d'Hostaleria de les Comarques Gironines (FHCG) deixen clar que ja s'esperaven que l'ocupació fos alta en aquestes zones –concretament, al voltant del 85% - i, en canvi, fos «minsa» en localitats costaneres.

«La veritat és que aquest any la Setmana Santa ha caigut molt aviat i això ha afavorit les zones de muntanya», explica la portaveu de la Federació d'Hostaleria, Marina Figueres.

A més, recorda que només el 60% dels establiments del litoral estaven oberts. Figueres ha explicat també que les accions dels CDRs «perjudiquen» l'arribada de visitants estrangers, i podria afectar la temporada d'estiu. «El turisme de proximitat es mou igual, com s'ha demostrat aquestes vacances, però sí que pot fer tirar enrere als que venen d'altres països», ha reblat.

L'àmplia oferta en turisme rural que hi ha a la Garrotxa ha animat els turistes, fins al punt que alguns dies s'ha fregat el 100% d'ocupació en alguns establiments. El fet que les vacances caiguessin més aviat que en anys anteriors també ha beneficiat el Pirineu, que preveu tancar un any «excel·lent» gràcies, també, a les bones condicions meteorològiques.

La Molina i Masella –les dues principals estacions d'esquí gironines– han omplert i els amants dels esports de neu han apostat per aquest destí.

La cap comercial de La Molina, Marta Viver, assegura que estan «molt satisfets», si bé reconeix que «era previsible» tenint en compte els importants gruixos de neu que hi ha, i el bon temps que ha fet. «Tenim clar que per a nosaltres serà una de les millors Setmanes Santes que hem viscut!».

Minsa ocupació a la costa

La creu, en canvi, torna a ser la Costa Brava. En concret l'ocupació ha rondat el 70%, malgrat que només hi havia un 60% de l'oferta oberta. La portaveu de la FHCG, Marina Figueres, ho vincula al fet que Setmana Santa ha caigut molt aviat i «encara fa fred». «La gent ha preferit muntanya», argumenta.

La portaveu també ha destacat que diversos establiments de la costa han obert durant els dies de festa, però tornaran a tancar aquest dilluns un cop acabades les vacances». El problema és que l'abril es fa molt llarg. Per això tanquen i al maig hi tornaran, quan comenci la temporada», ha assenyalat Figueres.

La portaveu també ha fet referència al «poc client francès» que aquests dies ha passat per les comarques gironines. Figueres explica que és «normal», ja que tenen les festes a mitjan abril. «Aleshores sí que aprofiten per visitar-nos, però ara l'afluència d'aquest client és baixa», ha conclòs.

Ocupació alta a Girona ciutat

Qui també s'ha mostrat molt satisfet amb l'activitat turística de Setmana Santa ha estat el president de l'Associació d'Hostaleria de Girona ciutat, Josep Carreras.

I és que l'ocupació ha estat «molt alta» i fins i tot ha superat les previsions. En concret, el divendres i dissabte els hotels han estat al 100%, en bona part per la processó de Divendres Sant que, assegura Carreras, «porta molta gent».

El dijous el nombre de turistes també era alt, gràcies en bona mesura a la Processó de Verges, que fa que molta gent s'allotgi a Girona. Per contra, aquest diumenge el nombre de visitants ja ha anat a la baixa i els establiments estan al 75%. El president de l'Associació d'Hostaleria de Girona ciutat, Josep Carreras, explica que aquest fet és perquè bona part dels visitants que venen a Girona són de la resta de l'Estat, on dilluns no és festa.

Els CDRs «perjudiquen»

Des de la FHCG lamenten les accions que fan els CDRs perquè «perjudiquen» el turisme estranger. En concret, els talls de carretera generen «incertesa» als visitants, que acaben optant per altres destins, expliquen.

Els hostalers gironins alerten que si les accions continuen «podrien afectar» la temporada d'estiu, on el client majoritari és de fora. «El turista busca estabilitat i si es transmet una imatge determinada, és clar que pot perjudicar», assegura la Federació d'Hostaleria de les Comarques Gironines.