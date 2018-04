Girona-Almeria, a 5 hores en tren: el somni serà realitat?

Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), 6 de març de 2018: «Anunci d'Adif-Alta Velocitat pel qual se sotmet a informació pública, als efectes d'expropiacions, el Projecte de Construcció de la Plataforma del Corredor Mediterrani d'Alta Velocitat Múrcia-Almeria (tram Los Arejos-Níjar). Dos: «Anunci d'Adif pel qual se sotmet a informació pública, als efectes d'expropiacions, el Projecte per a la implantació de l'ample [de via] estàndard al Corredor Mediterrani. Tram: Castellbisbal-Múrcia». BOE, 1 de març de 2018: «Resolució de l'entitat pública empresarial Adif-Alta Velocitat que anuncia la licitació del contracte Serveis de transport, descàrrega, pre-muntatge i treballas especialitzats sobre desviaments destinats al Corredor Mediterrani». Al mes de febrer, el diari oficial de l'Estat publicava cinc anuncis més vinculats al corredor, que afecten els trams d'alta velocitat Múrcia-Almeria (en els segments riu Andarxa-El Puche i Pulpí-Vera); Castellbisbal-Martorell i València-Sagunt; i al desembre i novembre de 2017, tres més, que afecten el trajecte l'Hospitalet de l'Infant-Vandellós (per on ha de passar-hi una variant, obra pressupostada en 1,173 milions d'euros) i el tram València-Castelló.



Sobre el paper

La sèrie d'anuncis confirmaria que, finalment, el Ministeri de Foment aposta, almenys sobre el paper oficial, per desencallar una infraestructura llargament reivindicada per les comunitats del llevant espanyol (Catalunya, Comunitat Valenciana, Múrcia i Andalusia), sobretot pels empresaris, i declarada prioritària per la Unió Europea. L'accelerada de l'Estat arriba després que l'Associació Valenciana d'Empresaris (AVE), que té Juan Roig, president de Mercadona, a la junta directiva, s'hagi erigit al llarg dels últims mesos com el lobby que pressiona perquè el projecte tiri endavant. Casualitat o causalitat? Sigui com sigui, ara sembla que el corredor, després de dècades en la llista de greuges del Govern central cap a catalans, valencians, murcians i andalusos, comença a caminar i ho fa, apunten des d'Adif a Diari de Girona, amb la idea que la connexió entre Girona i Almeria (880 quilòmetres) podria ser una realitat en un termini de sis anys. Aleshores, assenyalen les mateixes fonts, el trajecte en alta velocitat des d'una ciutat a l'altra es podria cobrir en 5 hores i 8 minuts. Amb les infraestructures actuals, per cobrir el trajecte Barcelona-València (de 354 quilòmetres) en tren es triguen 3 hores i 15 minuts.



Cautela

Coneguda la història del projecte, desat al calaix durant molt de temps, els terminis de què parlen Foment i Adif reclamen, com a mínim, certa dosi de cautela. En qualsevol cas, i amb només un petit tram del traçat en funcionament (el que connecta, precisament, Barcelona amb Girona i la frontera francesa, de 156 quilòmetres i que s'estén fins a Perpinyà), el calendari amb què treballen els actors institucionals implicats és més optimista en el cas de la Comunitat Valenciana, on es preveu que les tres capitals de província, Castelló, València i Alacant, estiguin connectades per l'AVE l'any 2020 (pronòstic que també genera dubtes, ja que, per exemple, els terminis de construcció del nus de La Encina, al sud de la província de València, tot just es va començar a desencallar, precisament, a principis del mes de març passat, quan s'autoritzava la licitació del projecte, que afecta un tram de 40 quilòmetres, i que té un termini d'execució de 17 mesos. Quan entri en funcionament, es podrà viatjar en tren des de València a Alacant (165 quilòmetres) en només una hora.



Més al nord

Més al nord, es preveu que a partir de l'estiu hi pugui haver millores en el trajecte de València fins a Barcelona. Aquí, la posada en funcionament del tercer carril, però, no ha escurçat en temps el recorregut entre la ciutat del Túria i Castelló; això no obstant, des d'Adif assenyalen que la nova via, que serà doble, escurçarà el temps de viatge i que, amb l'objectiu d'«escurçar terminis», mentre es desenvolupi l'estudi informatiu el projecte començarà a executar-se.



Més al sud

I més al sud, mentre que el tram Alacant-Múrcia està pràcticament enllestit (el trajecte en tren entre les dues ciutats durarà 25 minuts), la futura connexió Múrcia-Almeria va força més endarrerida; això no obstant, el Ministeri de Foment compta poder posar en servei la infraestructura l'any 2024, amb 16 trens d'alta velocitat de doble sentit: sis a Barcelona i deu a Madrid.



I el Far-Vilamalla?

A banda del baixador de l'AVE a l'aeroport, una de les actuacions prioritàries per als empresaris de Girona passa per fer arribar l'ample de via internacional al centre intermodal de mercaderies del Far-Vilamalla. La Generalitat preveu enllestir el projecte a l'estiu, amb un cost de 4 milions d'euros per un únic quilòmetre de plataforma. Això no obstant, el Ministeri de Foment evita aventurar cap data. El coordinador del corredor mediterrani, Juan Barios, es va limitar a dir, en una visita a Girona al febrer, que «s'hi està treballant».