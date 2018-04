Olot ha trencat la mona en forma de moai de l'illa de Pasqua

La cita amb l´acte titulat La mona per als que no tenen padrins ha omplert la plaça Major d´Olot, com si es tractes d´una de les grans celebracions anuals que s´hi fan. Per exemple les ballades dels gegants.Enguany era la desena edició per això el pastisser, Lluís Riera, ha agrait la fidelitat dels assistents, n´hi havia més que mai.

Ha recordat les mones anteriors: el santo negro, la mona amb paraigües, el fons marí, el cavall de Troia, el llop i els xais, la tortuga, el gegant d´Olot i el joc d´ous. El fillol del pastisser, en Grau, ha trencat el moai de xocolata i centenars de nens i nenes han pogut recollir-ne un tros i fer efectiva la tradició. És a dir, se´l´han menjat.

Olot i els moais tenen una relació important, perquè Olot i la ciutat de l´illa de Pasqua, Hanga Roa, estan agermanades. Des del 1985, la capital de la Garrotxa llueix un moai petit a la plaça de l´illa de Pasqua, al costat del passeig de Barcelona. A l´estiu, la plaça amb el moai han estat escenari de ballades tradicionals dels habitants de la illa.

Moment en el que la mona es trenca i cau

Des d´ahir, el moai de Lluís Riera forma part dels actes de germanor entre Hanga Roia i Olot.

La xocolata ahir va fer el paper de vermut, perquè després de la mona ha vingut un dinar vegà. És a dir, un àpat sense aliments d´origen animal. No solament carn, sinó qualsevol cosa que tingui relació amb un animal. Per exemple, ous o llet. A la tarda, han fet un taller de mandales. Són representacions espirituals de tradició asiàtica.