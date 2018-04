Recullen cinc gossos abandonats cada dia a les comarques gironines

Les protectores de les comarques gironines han recollit gairebé 1.800 gossos abandonats que vagaven pels carrers al llarg del 2017. De mitjana, això representa localitzar-ne cinc cada dia. Tot i que d'un any per l'altre aquesta xifra s'hagi arribat a reduir fins a un 11,5%, no deixa de ser significativa.

Allò positiu és que les adopcions han anat en augment. En concret, al llarg de l'any passat se n'han fetes un 13,4% més i això ha permès que 1.194 gossos trobessin una nova llar. Per comarques, la Selva és la que reflecteix tant la cara com la creu d'aquesta situació. Aquí és on hi ha hagut més adopcions (en concret, 507) però també és allà on s'abandonen més gossos (567). Sobretot, a les urbanitzacions. En són exemples municipis com Riudarenes, Maçanet de la Selva, Lloret de Mar o Sils. El responsable del Centre d'Acollida d'Animals de la Selva (CAAS), Miguel García, ho atribueix a la facilitat per deixar-los en zones menys habitades i perquè "les urbanitzacions s'estan buidant de gent que torna a la ciutat i no se'n pot fer càrrec".

Una problemàtica clàssica dels centres d'acollida és trobar una llar per als animals de més edat, ja que es fa complicat localitzar famílies que se'n vulguin fer càrrec. A això, també s'hi suma que alguns dels gossos que es recullen són de races potencialment perilloses (cosa que en complica l'adopció).

Dos gossos jugant a la gossera municipal de Girona -ACN

Els gossos paguen la crisi

Sobretot a la comarca de la Selva, a totes aquestes problemàtiques encara se n'hi suma una altra: que cada cop es troben més gossos abandonats en urbanitzacions que es van omplir durant la bonança econòmica. Per veure-ho, només cal repassar la memòria del CAAS. En alguns municipis de 2.000 habitants, com Riudarenes, al llarg de l'any s'hi recullen un centenar de gossos abandonats. Els mateixos que a Blanes, ciutat que té vint vegades més habitants.

L'explicació que el responsable del CAAS, Miguel García, troba a aquesta situació té una relació directa amb l'economia. "Ens passa a les comarques que tenen molta segona residència de segona línia", explica.

García recorda que, en moments de bonança, algunes famílies van optar per establir-se en aquestes zones residencials més apartades i comprar un gos. Amb la crisi, el cost de la vida ha passat a ser inassolible per la inestabilitat laboral i hi ha qui ha apostat per tornar a la ciutat. "Si poden, miren de deixar el gos amb algú o portar-lo aquí a la gossera però a vegades l'acaben abandonant" lamenta García.

El cas més greu registrat a la Selva és a la urbanització de Can Fornaca, a Riudarenes, on la taxa d'abandonament és del 73%. És a dir, que de tots els gossos que hi recull el CAAS, només un 27% s'han perdut i els seus propietaris els van a recollir posteriorment al centre. La resta, són animals abandonats. Una situació especialment problemàtica en un municipi de 2.000 habitants sense ni tan sols servei d'agents locals.

En xifres absolutes, a la comarca, el municipi amb més gossos abandonats és Lloret de Mar (104). En aquest cas, la taxa d'abandonament és del 68%. Tot i que a Lloret sí que hi ha Policia Local i Protecció Civil, el problema es produeix perquè té més de 30 urbanitzacions repartides per tot el terme.

Les urbanitzacions de Maçanet Residencial i Mas Altaba, totes dues a Maçanet de la Selva, també són un dels punts problemàtics (aquí, el 68% dels gossos que s'hi recullen estan abandonats). La llista de focus localitzats també inclou l'Aiguaviva Park de Vidreres (amb 118 animals recollits al 2017) i el nucli de Vallcanera, a Sils (amb una taxa d'abandonaments del 58%).

Un gos de raça potencialment perillosa al Centre d'Acollida d'Animals de la Selva - ACN

La "moda" de les races potencialment perilloses

Una altra problemàtica que afronten els refugis, gosseres i centres d'acollida d'animals és amb les races potencialment perilloses (RPP). Es tracta d'animals que poden arribar a ser violents i que, com recorda García, "s'han posat de moda entre determinats col·lectius".

Aquestes races, a més, demanen que els seus propietaris compleixin una sèrie de requisits per poder tenir els gossos a casa. Això fa que es limiti el nombre de persones que els puguin adoptar i els animals de races considerades especialment perilloses acabin més temps esperant una adopció que la resta.

Aquests gossos, com els pitbull, també s'han fet servir per vigilar plantacions de marihuana. A la Selva s'han trobat casos de persones que tenien cultius a l'engròs i feien servir els animals per evitar robatoris. Quan la policia els enxampa, afegeix García, "els gossos queden abandonats i els hem d'acollir".

A més, la pressió policial cap a la tinença d'aquestes races fa que algunes persones que han comprat els gossos per moda acabin decidint desfer-se de l'animal.



Comarca a comarca

Entre els centres d'acollida que troben nous propietaris per als animals destaca, sobretot, el de la Selva. Aquí s'han fet més del 40% de les adopcions de tota la demarcació (507). Tot i això, la comarca també és la que registra més animals abandonats, 567. Miguel García confirma que la tendència que dibuixen les dades dels darrers dos anys, de més adopcions i menys abandonaments, és una corrent de fons. "Cada cop hi ha més gent que quan vol un animal pensa amb els centres d'acollida", explica.

Una xifra semblant s'ha registrat al Baix Empordà, on hi ha hagut 565 animals recollits que ningú ha anat a buscar. En aquesta comarca però, el nombre d'adopcions és menor (323 gossos).

On sí que s'han aconseguit reduir els abandonaments és al Gironès. Aquí, s'ha passat de 326 el 2016 a 204 l'any passat. El nombre d'adopcions, però, ha baixat de 55 a 32.

Una altra comarca on també han baixat els animals recollits que no tenen cap propietari que els reclami és la Garrotxa, on han passat de 215 a 161 abandonaments. La comarca també és una de les que té una diferència menor entre gossos abandonats i adoptats (ja que els que han trobat una nova llar han passat dels 88 als 136).

L'Alt Empordà ha reduït els animals que els seus amos han abandonat (s'ha passat de 189 a 159) però manté estancada la xifra d'adopcions (de les 105 del 2016 s'ha passat a les 104 del 2017).

El Ripollès ha aconseguit reduir l'arribada d'animals a la gossera comarcal. El 2016 va ser un any especialment dolent ja que al llarg de l'estiu es va triplicar el nombre d'animals que van ser acollits, entre els quals dues gosses embarassades. Aquell any la xifra d'abandonats va ser d'un centenar mentre que l'any passat en van ser 48. Aquest descens també s'ha vist en el nombre de persones que han adoptat, que ha passat de 40 a 31.

Finalment, el Pla de l'Estany manté estancada la xifra d'abandonaments entorn a la setantena (s'ha passat de 73 a 71) mentre que els animals adoptats han passat de 45 a 58.