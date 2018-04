Trencar el tabú de la mort a l'escola

a mort forma part de la vida i ha d'entrar a l'escola. Així de clar ho té l'Associació pel Dret a Morir Dignament (DMD), que s'ha proposat trencar el tabú de la mort als centres educatius, on el tema només acostuma a tractar-se des de la perspectiva del dol i la gestió de la pèrdua, un cop ja s'ha produït.

Aquesta visió assistencial dista dels principis de l'entitat, que defensa la naturalització de la mort com un aspecte més de la vida, el seu final. Amb aquest propòsit, ha elaborat material didàctic per a alumnat i professorat, que aquest curs s'introdueix a les comarques de Girona, i ha impulsat una exposició artística vinculada a un treball pedagògic. Després d'haver estat a Figueres, la mostra va ocupar el vestíbul de la Facultat d'Educació i Psicologia de la Universitat de Girona fins aquest divendres; ara s'instal·larà al Centre Cívic Sant Narcís, fins al 16 d'abril; i d'aquí a uns dies, del 19 d'abril al 26 de maig, es podrà visitar a la Casa de Cultura de Girona.



Mosaic de mirades sobre la mort

El muntatge La mort, digna i il·lustrada ofereix un mosaic de mirades sobre la mort, les que aporten trenta artistes joves que han cedit les seves obres a l'Associació pel DMD a Catalunya. Aquesta argumenta: «L'art, com a forma d'expressar sentiments, pot contribuir a canviar la imatge estereotipada en què es representa el tema de la mort». A trencar el tabú; en aquest cas, mitjaçant les il·lustracions d'una sèrie d'autors que l'entitat considera «que tenen una forma especial de copsar i mostrar la seva particular visió del món en el que vivim».

L'associació anima els instituts a visitar l'exposició amb els seus alumnes i que, a partir del que hi observin, treballin una unitat pedagògica que la cooperativa gironina Eduxarxa –especialitzada en continguts i experiències educatives– ha creat de manera altruïsta. Els destinataris de la mostra són principalment els estudiants de Secundària i està pensada, sobretot, per treballar-la des del departament de Visual i Plàstica dels centres.

Mentre estigui a la Casa de Cultura de Girona, la mestra Cristina Vallès i l'assessora artística del muntatge, Alba Falgarona –ambdues voluntàries de l'entitat–, oferiran visites guiades per a instituts, grups d'espai i escoles d'art. El 26 d'abril a la tarda, se'n farà una altra d'emmarcada en l'espai «En família» de la Casa de Cultura, que inclourà una xerrada sobre «Com parlar de la mort amb els infants i com la literatura ens ajuda a fer-ho».

Abans, el dia 24 a les 7 de la tarda i a l'Aula Magna, la presidenta de DMD Catalunya, Isabel Alonso, presentarà l'associació; l'endemà a la mateixa hora, i entre altres activitats paral·leles, es projectarà la pel·lícula La fiesta de despedida, de Tal Granit i Sharon Maymon, al Museu del Cinema de Girona.

Vallès va remarcar que l'objectiu principal de l'exposició La mort, digna i il·lustrada és connectar amb la gent més jove, per la qual cosa «hem buscat il·lustradors joves, professionals i d'estils molt diversos» i, a partir dels seus treballs, «hem elaborat una unitat didàctica que hem obert als centres educatius».

Més endavant, la mostra girarà per ciutats com Barcelona, Tarragona, Lleida, Salamanca o Madrid; tot plegat –va explicar la mestra– per contribuir a canviar el fet que, «ara, la mort en sí no es tracta, socialment ha desaparegut perquè la gent es mor a l'hospital». Una realitat que, per l'Associació Dret a Morir Dignament, cal abordar des de l'educació perquè «la mort forma part de la vida i ha d'entrar a les escoles, s'ha de normalitzar», va defensar la voluntària; per a qui «després serà més fàcil tractar el dol, la mort de persones properes».

A part del muntatge artístic i del recurs pedagògic amb què s'ha complementat, l'organització ha elaborat altres materials per treballar la mort i el dret a fer-ho dignament a l'aula. D'acord amb els Serveis Territorials del Departament d'Ensenyament a Girona, l'Associació DMD presentarà la seva proposta a la comunitat educativa, en un acte previst pel 25 d'abril a la Casa de Cultura.

Cristina Vallès va explicar que treballen en la creació de maletes pedagògiques específiques, conjuntament amb els Centres de Recursos Pedagògics (CRP) i l'Associació de Mestres Rosa Sensat, amb la qual fa temps que col·laboren –per exemple, el número de maig i juny de 2017 de la seva revista Perspectiva Escolar va publicar el monogràfic «La mort, l'últim tabú a l'ensenyament». De cara al curs vinent, els responsables de DMD oferiran cursos de formació a docents dels centres educatius gironins.



Punts d'atenció a Figueres i Girona

L'Associació Dret a Morir Dignament és una entitat sense ànim de lucre que treballa a Catalunya des de 1989 i que ofereix atenció a Figueres –a la Fundació Clerch i Nicolau els primers dilluns de mes– i a Girona –a l'Hotel d'Entitats els primers dimarts de mes i en els dos casos, de 6 de la tarda a 8 del vespre. Tot i comptar amb una xarxa de col·laboradors puntuals, la seva activitat se sustenta en quatre persones voluntàries: Cristina Vallès, que prové del món educatiu igual que Elvira Pujol, l'exempresari Enric Blavi i l'administratiu Jacobo Rosés –l'únic encara laboralment actiu.

A banda del projecte educatiu, una altra línia important d'actuació de l'Associació DMD mira cap a les administracions locals i supramunicipals, a les quals insta a aprovar una moció de suport al dret a morir dignament que inclou sis punts que considera fonamentals. Entre ells hi ha la formació dels treballadors municipals sobre els drets de les persones al final de la vida i «el benefici de fer el Document de Voluntats Anticipades», facilitar-ne la tramitació i instar el Parlament a simplificar-la, fer campanyes de difusió, buscar la col·laboració del sector sanitari i donar suport a la proposta parlamentària que demana al Congrés la despenalització de l'eutanàsia.

Fins ara, Figueres és l'únic municipi gironí i un dels deu de Catalunya que ja han aprovat la moció –el 3 d'agost de 2017–, a més d'haver acordat reunions de coordinació entre els centres d'atenció primària, l'hospital i la regidoria pertinent. Mentrestant, les converses avancen als ajuntaments de Girona i d'Olot, alhora que l'entitat planteja convenis puntuals amb la Diputació. Alhora que busca adhesions polítiques, DMD a Girona ja ha fet moltes xerrades en espais municipals o entitats com la Creu Roja, ha signat acords amb els Col·legis Oficials de Treball Social i Psicologia, ajuda a omplir el Document de Voluntats Anticipades i orienta les persones per resoldre els problemes que afronten; «Sobretot per entendre quins són els drets dels pacients», va explicar Enric Blavi.