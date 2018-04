Operació pionera al Trueta per extreure per endoscòpia el recobriment intern de l'esòfag

Una intervenciˇ per extirpar un cÓncer en fase inicial del sistema digestiu per via endosc˛pica, en una imatge d┤arxiu.

Una intervenciˇ per extirpar un cÓncer en fase inicial del sistema digestiu per via endosc˛pica, en una imatge d┤arxiu. Ics Girona.

L'hospital Josep Trueta de Girona ha realitzat una intervenció pionera per extreure a través de la boca el recobriment intern de l'esòfag d'una pacient afectada de càncer. La intervenció, realitzada per via endoscòpica pel servei de Digestologia en col·laboració amb el de Cirurgia General i Digestiva, es va realitzar a una dona de 55 anys que es recupera favorablement.

La pacient patia un carcinoma escamós superficial, un tipus de càncer que en la majoria de casos implica una cirurgia convencional, per la qual cosa se li hagués hagut d'extreure l'esòfag. La dissecció endoscòpica submucosa que se li ha fet li ha permès evitar l'extirpació i conservar l'òrgan fonamental per a la deglució.

Des de 2016, el Trueta fa aquest tipus d'intervencions en casos de tumors molt localitzats, però fins ara només s'havien fet extirpacions molt segmentades. En aquest cas, s'ha extret, a través de la boca, la meitat del recobriment intern de l'esòfag, un teixit de 8 centímetres de llargada que revestia tota la circumferència de l'òrgan. La intervenció va durar aproximadament tres hores.



Pioners en l'ús d'una tècnica per a càncers de còlon

Des de l'any passat el Servei de Digestologia potencia l'aplicació de tècniques d'endoscòpia per a neoplàsies incipients de còlon, estómac i esòfag, que són càncers que, tot i estar en estadis inicials, tradicionalment s'erradiquen amb cirurgia convencional, el que allarga el procés de recuperació del pacient.

Amb la nova tècnica, cada any es podrà fer un centenar d'intervencions endoscòpiques així, la qual cosa evitarà el quiròfan i la cirurgia oberta.

L'avenç en el camp de les endoscòpies i la millora de l'instrumental que s'utilitza permeten un nou escenari d'oportunitats d'aplicació de diferents tècniques per a cada cas, indiquen des de l'hospital. Una de les més innovadores és la resecció transmural endoscòpica, que el Trueta va ser el primer hospital català de posar en pràctica el 2015 per als tractaments dels tumors de còlon, i que, gràcies a la seva evolució, permet un alt índex de precisió en el procés d'extirpació de l'àrea afectada. El servei de Digestologia del Trueta també és capdavanter en l'ús de l'anomenada radiofreqüència endoscòpica per al tractament de l'esòfag de Barrett, i en la dissecció endoscòpica submucosa amb bisturí endoscòpic.

Aquestes tècniques es duen a terme amb una sedació profunda, en comptes de l'anestèsia que s'utilitza en cirurgia convencional, el que simplifica la preparació per a la intervenció i permet al pacient una recuperació molt més ràpida.