Els Pressupostos de l'Estat destinen 139,1 milions en inversions a comarques gironines

El projecte de pressupostos generals de l'Estat (PGE) per a aquest 2018 destina 139,1 milions d'euros (MEUR) a les comarques gironines. Per quart consecutiu, la inversió al territori puja –en aquest cas, l'increment és d'un 6% (al 2017, els PGE recollien que el territori s'enduia 130,62 MEUR)- però moltes de les partides continuen sense concreció.

Si es passa la lupa per ministeris, com ja és habitual, el de Foment és allà on es precisa més (tot i que això no vol dir que les partides s'acabin gastant). El serial de l'N-II continua centrant el llistat d'inversions en carreteres. En concret, el govern espanyol hi destina 39,03 MEUR.

La majoria de la inversió van a parar als trams que ja estan en obres (Sils-Maçanet, enllaç de Vidreres i Medinyà-Orriols). Però la duplicació de l'N-II a l'Alt Empordà continua amb partides testimonials, que fan preveure que els treballs no començaran tampoc aquest 2018. La inversió també és minsa per a l'N-152 o la futura A-26.

Els trams del sud. de la N-II són els més beneficiats per les previsions pressupostàries. Allà on les màquines ja hi fa temps que treballen, la futura A-2 rep 17,5 MEUR. D'aquests, 8,2 van a parar al tram de 4,7 quilòmetres Sils-Maçanet i els 9,47 restants, a l'enllaç de Vidreres.

Al sud, i més enllà de les obres de desdoblament, el Ministeri també preveu invertir 8 MEUR per seguir condicionant el tram Maçanet-Tordera de l'N-II. Aquí, la carretera ja no es desdobla, i només s'hi faran obres de millora.

Al nord, l'altre tram en obres –on l'Estat va aturar i reprendre els treballs- són els 3,4 quilòmetres entre Medinyà i Orriols. Aquí, per al 2018 els PGE hi destinen 4,28 MEUR. A més, els pressupostos també assignen 4,25 MEUR per a la reordenació dels accessos i interseccions a Pontós i Garrigàs (uns encreuaments on, quan es fa un gir a l'esquerra, els conductors han de creuar el sentit contrari de circulació).



La resta, partides testimonials

Apart d'aquestes partides, a l'Alt Empordà, la resta d'aportacions són testimonials, cosa que fa pensar que només serviran per redactar projectes i estudis, però no per començar obres. En aquest cas, tots els trams s'estenen entre Orriols i la frontera francesa; és a dir, allà on Foment preveu duplicar l'N-II aprofitant el traçat actual de la carretera i només construir-hi les variants de Bàscara i de Pont de Molins. Totes les partides que es destinen en aquests trams s'estenen entre els 500.000 i el milió d'euros.

En infraestructures viàries, el projecte dels PGE per al 2018 torna a oblidar les carreteres de l'interior i del Pirineu. En concret, la futura A-26 i l'N-152. En el cas de l'autovia, l'Estat hi destina 4,1 MEUR, la majoria per a l'enllaç de Cabanelles (3,7 MEUR). Als 25 quilòmetres entre Figueres i Besalú, però, només s'hi destinen 403.500 euros.

Pel què fa a l'N-152, el Ministeri de Foment hi preveu destinar 1,38 MEUR aquest 2018. En concret, al tram entre Ribes de Freser i la Molina i, des d'aquí, per fer l'enllaç amb l'actual carretera. De nou, però, la futura variant de Ribes no rep ni un sol cèntim.



120.000 euros per a l'Arxiu

Més enllà de Foment, la resta de Ministeris inverteixen poc a la demarcació. De fet, a tot el llistat, les comarques gironines hi apareixen en comptades ocasions. I sobretot, amb partides tipus. Interior ha pressupostat 438.000 euros en millores a la Guàrdia Civil i Medi Ambient, 700.000 euros per frenar la regressió del litoral i fer actuacions a passejos de la Costa Brava.

L'únic projecte que s'hi esmenta és el del nou Arxiu Històric de Girona. El Ministeri de Cultura, però, hi destina només 120.000 euros.



Poca concreció

Quan es miren els números en detall, moltes de les partides que s'imputen al territori tenen poca concreció. I això passa, sobretot, en el cas de les empreses públiques o participades per l'Estat.

Per exemple, el projecte dels PGE per al 2018 recull que Adif invertirà 27,03 MEUR en millores a la línia del TAV o a les estacions de l'alta velocitat. Però sense entrar més a fons. O que tant l'administrador d'infraestructures com Renfe destinaran 39,8 MEUR a la xarxa de Rodalies. Però novament, aquestes actuacions s'emmarquen dins de partides tipus (com ara millores a estacions, reparacions, maquinària, etc.).

Tant en el cas de Rodalies com en el de l'alta velocitat, el document dels PGE ja subratlla que es tracta "d'imputacions de projectes que afecten diverses províncies". És a dir, que allò que es pressuposta per a Girona és una projecció del global.



10,95 MEUR per a l'aeroport Girona-Costa Brava

Si es miren amb detall els números de les empreses públiques o participades per l'Estat, l'aeroport Girona-Costa Brava s'enduu 10,95 MEUR. La majoria dels quals –en concret, 9,9- es destinaran a l'adequació de la plataforma. Per últim, l'Estat destinarà aquest 2018 un total de 2 MEUR per a la remodelació i millora de les instal·lacions al parador d'Aiguablava (a Begur).