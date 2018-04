Un robatori amb violència i intimidació cada dos dies a Girona

A Espanya hi ha prop de 250 municipis amb 30.000 o més habitants, la majoria de grans ciutats de l'Estat són indrets on viu molta gent i per tant això fa que malgrat la feina de la policia es produeixin alguns delictes.

La ciutat de Girona és un d'aquests municipis i si s'analitzen les dades públiques del Ministeri de l'Interior es pot comprovar que hi ha un delicte que la situa entre les 40 on més s'hi produeix. Es tracta del robatori amb violència i intimidació, conegut popularment com a atracament. Aquí hi entren però des d'atracaments a punta de ganivet, amb arma de foc i també, d'altres tipus de robatoris com per exemple, una estrebada de la bossa de mà. Són robatoris que solen ésser ràpids i que fan treballar molt els Mossos d'Esquadra i les policies locals. En el cas de Girona, durant l'any passat hi va haver 215 fets coneguts. Aquest nombre de robatoris la situen entre els 37 municipis on n'hi va haver més durant l'any passat. Per sobre de Girona hi ha grans concentracions de població i que tenen un alt nombre d'aquests successos. Encapçalen aquesta llista les ciutats de Madrid i Barcelona, amb 11.507 i 10.285, respectivament. Per darrere hi ha Sevilla, València i Badalona. Unes aglomeracions de població molt menors ja i on de fet, els robatoris són de prop d'una desena part dels de Madrid. A Sevilla per exemple, l'any passat va haver-hi fins a 2.027 atracaments; a València, 1.887 i a Badalona, 1.263. El gran municipi que Girona té més a prop en aquest rànquing és la ciutat de Tarragona, amb 217. L'altra capital de demarcació, Lleida, va tenir molts més d'aquest tipus de robatoris, fins a 314.



Pugen un 13,8% a Girona

A Girona cal dir que del 2016 a l'any passat els robatoris amb violència i intimidació, segons les dades de criminalitat del 2017 del Ministeri de l'Interior, van pujar un 13,8%, fins a 215 fets. Si s'analitza el municipi de 30.000 habitants o superior que menys atracaments va patir l'any passat a tot Espanya és Ames. Es tracta d'una ciutat de la província de la Corunya, a Galícia. Aquí n'hi va haver tres. I el segueix un altre municipi, Los Realejos, situat a l'illa de Tenerife, amb qatre fets.

Un altre aspecte que es pot analitzar són tots els grans municipis gironins. Girona encapçala el rànquing amb 215 i té certa lògica pel gran nombre d'habitants que viu a la ciutat. A la capital de provínia per tant, hi va haver de mitjana un robatori d'aquesta tipologia cada dos dies durant l'any passat.

La segona gran vila pel que fa a nombre d'aquest tipus de fets delictius és Lloret de Mar, amb 90 casos, un més que l'any anterior. A la vila de Blanes, en canvi, s'observa que van caure un 25% en un any. Passant dels 100 del 2016 als 75 de l'any passat. Aquesta altra vila costanera ocupa el tercer lloc, quan a nombre de fets delictius. A Figueres se'n van produir fins a 59 i a Olot, en últim lloc, 19. Suposen, set més que el 2016.



La majoria en grans ciutats

En total a tota la província de Girona es van donar 818 robatoris amb violència i intimidació. Això representa un increment de l'1,1%, respecte a l'any 2016, quan n'hi va haver un total de 809. A les cinc grans ciutats s'hi van produir més de la meitat dels casos, si es té en compte que se n'hi van comptabilitzar 458.

Si es mira el total de robatoris amb violència i intimidació a Espanya durant l'any passat cal dir que van caure un 1,9 % respecte a l'any anterior. Es van produir un total de 61.763 fets.

D'aquests, s'ha de destacar que a Barcelona i Madrid n'hi va haver 21.792, el que representa prop del 36% de tots els que l'any passat es van produir a tot Espanya.

Segons dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya, a la ciutat de Girona hi vivien durant l'any 2017 fins a 99.013 habitants. Unes persones que segons les dades del Ministeri de l'Interior van patir 215 robatoris amb violència i intimidació. Això representa que per habitant li pertocava un índex de 0,0021 possibilitat de patir-lo. Es tracta d'una xifra que també s'equipara a la de la ciutat de Sabadell, on hi ha el mateix índex per habitant tot i que la ciutat és més gran i s'hi van produir el doble de robatoris d'aquesta tipologia que a Girona, fins a 442.

En grans ciutats com Madrid i Barcelona, la possibilitat de patir un fet delictiu d'aquesta tipologia és molt més alta que a Girona malgrat ésser zones de gran aglomeració de gent. A Madrid, l'índex arriba als 0,033 i a Barcelona, als 0,0063. Una gran ciutat com és València va patir l'any 2017 fins a 1.887 atracaments. Aquí l'índex per habitant és més alt que a Girona però per molt poca distància, se situa en els 0,0023. També la supera per poca distància la ciutat de Sevilla, amb 0,0029 per persona.



Dos cada dia a la província

El robatori amb violència i intimidació, conegut popularment com a atracament, és un delicte que també ha fet anar de corcoll la policia durant el 2017. Cada dia, de mitjana n'hi ha hagut més de dos. En total en tot l'any passat se'n van produir fins a 818. Aquesta tipologia delictiva ha crescut un 1,1% respecte al 2016, ja que n'hi va haver 809.

Cal dir que si la província de Girona tenia l'any passat fins a 755.716 habitants i va patir 818 robatoris, segons el balanç del Ministeri de l'Interior d'aquest tipus, això representa que cada habitant tenia la possibilitat de patir un 0,00010 part del delicte.