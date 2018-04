Catalunya promou el turisme familiar a 10 destinacions gironines

L'Agència Catalana de Turisme aposta per la promoció del turisme familiar a 24 destinacions amb dos caps de setmana temàtics centrats en els nens. Els municipis organitzaran més de 150 activitats específiques per a les famílies -des de gimcanes a tallers o una festa 'Holi'- i més de 220 empreses -del sector de la restauració, hoteler o empreses de lleure- oferiran paquets de descompte o tracte especial a les famílies.

Tot això es coordinarà de manera conjunta sota l'acció "Catalunya, Hola Família!". La primera edició, centrada en atreure el turisme de proximitat, tindrà com a temàtica les llegendes. En aquest sentit, també s'ha creat una aplicació per al mòbil que permetrà buscar i "caçar" éssers màgics -n'hi haurà de diferents a cada municipi, a l'estil de 'Pokémon Go'- creats per a l'ocasió. Del 20 al 22 d'abril, l'acció es farà a destinacions de costa i del 18 al 20 de maig a destinacions d'interior i muntanya.



Municipis gironins

El primer cap de setmana al litoral tindrà lloc a Blanes, Calella, Calonge-Sant Antoni, Cambrils, Castelldefels, Castell-Platja d'Aro, El Vendrell, Lloret de Mar, Malgrat de Mar, Pineda de Mar, Roses, Salou, Sant Feliu de Guíxols, Sant Pere Pescador, Santa Susanna, Torroella de Montgrí-l'Estartit, Vila-seca-La Pineda Platja i Vilanova i la Geltrú. El segon cap de setmana se celebrarà a Berga, Els Ports, Vall d'en Bas-Les Preses, Vall de Boí, Valls d'Àneu i Muntanyes de Prades. Totes elles són destinacions que compten amb segells d'especialització en turisme familiar que atorga l'Agència Catalana de Turisme.

Durant la presentació de la iniciativa aquest dimecres, el director general de Turisme, Octavi Bono, ha posat en valor la "importància del segment familiar" en el sector turístic. Bono ha remarcat que l'any 2017, el 22% dels 19 milions de turistes estrangers que van visitar Catalunya van ser famílies amb nens i van generar prop de 4.000 milions d'euros.

La coordinadora de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Barcelona, Rosa Serra, ha destacat "l'esforç" dels municipis per "transformar el model que existeix i buscar la qualitat" que aporta el turisme familiar al sector. D'altra banda, el director de màrqueting estratègic de l'Agència Catalana de Turisme, Jordi Secall, ha afirmat que la voluntat és que l'acció tingui "continuïtat amb els anys" i anar obrint-la a "nous mercats", més enllà del de proximitat.