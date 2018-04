L'autòpsia no és concloent per determinar les circumstàncies de la mort de l'excursionista

L'autòpsia no ha aportat resultats concloents per esvair les incògnites al voltant de la mort de l'excursionista localitzada al fons d'una pendent a Montagut i Oix. Els Mossos d'Esquadra continuen la investigació i estan pendents d'altres proves i de fer més comprovacions en relació al cas. L'examen forense ha inspeccionat el cos de la dona per veure si presentava signes de defensa o lesions que indiquin que es podia tractar d'una mort criminal. Els resultats de l'autòpsia preliminar, però, no han aportat evidències que permetin als investigadors concloure si la caiguda va ser accidental o no.

La dona presentava diverses erosions, contusions i algun os trencat, ferides que serien compatibles amb una caiguda. Segons fonts de la investigació, l'anàlisi no ha servit per esvair tots els dubtes que hi ha al voltant del cas i els Mossos d'Esquadra continuen amb la investigació per recopilar proves i fer més comprovacions per determinar si va ser o no una mort accidental. Entre les incògnites, que la seva parella amb qui estava d'excursió trigués hores en alertar de la desaparició als serveis d'emergències o que la dona anés descalça per una zona de muntanya.

La parella havia anat a Sadernes, a l'Alta Garrotxa, a fer una ruta d'uns dies equipats amb una tenda de campanya per fer nit en diferents punts. Segons va explicar la seva parella, un home d'entre 50 i 60 anys i bon coneixedor de la zona, la dona va sortir a passejar el diumenge al matí i ja no va tornar. L'home també va assegurar que no va donar la veu d'alerta abans perquè la va estar buscant, sense èxit, per la zona.

Després que es donés l'avís de la seva desaparició, els Bombers van acabar localitzant-la dilluns a la tarda al fons d'una forta pendent, no massa allunyada del lloc on tindrien la tenda de campanya. Els equips de rescat van recuperar el cos dimarts al matí perquè estava en una zona de difícil accés.