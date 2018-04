Els pressupostos tornen a ajornar el desdoblament de l'N-II a l'Alt Empordà

Els projecte de pressupostos generals de l'Estat (PGE) per al 2018, presentat ahir a Madrid, no preveu grans novetats a les comarques gironines. De nou, l'N-II s'endú el gruix de les inversions en carreteres però només per continuar obres iniciades i amb partides testimonials als trams que falten per desdoblar a l'N-II a l'Alt Empordà i que, per tant, s'ajorna almenys fins al 2019. Tot plegat, amb un gruix d'inversions que no tenen conceptes concretats o que es comparteixen amb altres províncies com per Rodalies o el TAV.

Els PGE destinen 139.107.480 euros en inversions a la demarcació, un 6,5% més que el 2017 (era de 130,6 milions). És el quart any seguit que puja la inversió prevista, independentment que a final d'any s'executi o s'ajorni, com en molts casos acaba passant.

Del total de les inversions, un 29% van a l'N-II: 39.757.910 euros però la majoria són per als trams del sud i obres ja iniciades. Al nord són partides testimonials d'entre 500.000 i 1 milió d'euros que servirien per redactar projectes i estudies, però no fer-hi obra.

Així, hi ha 8,02 milions per a l'A-2 entre Maçanet de la Selva i Sils, els famosos 4,7 km d'obres que l'Estat va iniciar fa 15 anys i que han d'acabar el 2019 amb 2,1 milions restants. Altres 10,2 milions repartits entre Foment i la societat estatal Seittsa van a l'enllaç de Vidreres i també preveuen 8 milions per condicionar el tram Tordera-Maçanet, que no es desdobla.

Al nord de l'N-II, l'Estat destina 4,28 milions per acabar el tram en obres Medinyà-Orriols. També 4,25 milions per a la reordenació dels accessos a Pontós i Garrigàs, que preveuen acabar l'any 2020.

A partir d'aquí, partides testimonials a l'N-II a l'Alt Empordà que només permeten redactar projectes i estudis. Són Pont de Molins-La Jonquera; Figueres-Pont de Molins; Bàscara-Variant de Figueres i Orriols Bàscara (1 milió cadascun) i 500.000 euros respectivament per a les variants de Bàscara i Pont de Molins. En aquests casos, el gruix d'inversió que permetria fer obra s'ajorna per al 2019 i almenys fins al 2021.

Els PGE també obliden les carreteres interiors i del Pirineu. Als 25 km de l'A-26 Figueres-Besalú hi destinen 403.500 euros i a l'enllaç Cabanelles-Besalú 3,7 milions (el gruix es deixa per al 2019 i 2020).

Igualment, a l'N-152, hi destinen 1,3 milions per als 18,2 km entre Ribes de Freser i La Molina (faltaria 1 milió pel 2019) i 86.740 euros per als 10,17 km La Molina-Connexió amb l'actual N-152 (que també s'ajorna del 2019 al 2021).



11 milions a l'aeroport, 120.000 ? per a l'Arxiu i, en general, poca concreció

Pel que fa a la resta de ministeris, Interior preveu 438.000 euros per a obres en dependències de la Guàrdia Civil i a Cultura destinarien 120.000 euros per a la nova seu de l'Arxiu Provincial (per adequar el projecte i, per tant, enguany no començarien les obres).

Per la seva part, Medi Ambient preveu 700.000 euros per frenar la regressió del litoral i per actuacions als passejos marítims.

A l'Aeroport de Girona-Costa Brava hi preveuen invertir 10,99 milions d'euros, sobretot per adequar plataformes i pistes de rodatge i inversions de manteniment.

Amb tot, també hi ha grans partides que suposadament són per al territori però no tenen concreció. Per exemple, Adif preveu 28 milions per «Rodalies de Catalunya», 267.000 euros a «actuacions en estacions», 725.000 a «passos a nivell» o 26,6 milions pel TAV en concepte d'«Inversió en línies d'explotació», partides incloses com a «projectes que afecten vàries províncies» i que pressuposten a Girona amb una estimació.

Finalment, destaquen els 2 milions per acabar la remodelació i millora del Parador d'Aiguablava.