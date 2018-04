Les ajudes d'urgència social augmenten un 17% al Pla de l'Estany

La impossibilitat de pagar el lloguer o les factures de subministraments bàsics com ara la llum i el gas persisteixen entre les famílies més vulnerables del Pla de l'Estany, tal com posa de manifest que les ajudes d'urgència social a la comarca s'han incrementat un 17% l'últim any. Aquest és un dels símptomes d'una situació complicada que perjudica, especialment, les persones que es troben a l'atur i pateixen serioses dificultats per trobar feina.

L'àrea comarcal de Benestar Social del Pla de l'Estany recull aquest i altres problemes en la seva última memòria anual, que mostra la incidència dels programes que gestionen a través d'«una xarxa humana de serveis a les persones» –títol amb què han resumit les activitats realitzades el 2017.

L'augment de les prestacions econòmiques per cobrir necessitats puntuals, urgents i bàsiques, de subsistència, com el menjar, la roba i l'allotjament, que l'any passat van pujar a 136.558,86 euros, és un dels paràmetres més rellevants a l'hora de fer una diagnosi de la complexitat social del Pla de l'Estany: llavors, el Consell va gestionar 154 ajudes més que el 2016 –905 en front de 751, respectivament–, que va concedir a 204 famílies i van revertir en 685 persones. Davant d'aquestes dades, els responsables de l'àrea de Benestar Social afirmen a la memòria que la importància i la necessitat d'aquest tipus d'ajudes queden clares; alhora que subratllen que més de la meitat dels beneficiaris són menors. Un fet que el president del Consell comarcal, Jordi Xargay, remarca en la introducció del document, on afirma que la situació és «especialment crítica» per a famílies amb fills al seu càrrec, ja que aquests, «finalment, acaben sent les víctimes més febles i vulnerables de la desigualtat social creixent».



Aliments i pis d'emergència

El balanç connecta aquest bloc amb el de les ajudes per a menjar, que gestiona Càritas Pla de l'Estany a través del Centre de Distribució d'Aliments (CDA) i que requereix una valoració prèvia dels Serveis Socials Bàsics. El seu volum d'usuaris es manté estable, ja que el 2017 tan sols hi van acudir dues famílies menys que l'any anterior. En concret, van ser 299 les que van acudir al CDA, situat a Banyoles, d'on van obtenir menjar que va arribar a 998 persones –51 menys que el 2016.

En matèria d'ajudes urgents, els recursos del Pla de l'Estany inclouen un pis d'emergència que l'any passat va ocupar una família; alhora que s'encarrega dels vuit habitatges de lloguer social disponibles a Banyoles, on es van allotjar 23 persones en risc d'exclusió social, corresponents a onze famílies.

L'anàlisi global de les necessitats socials de la comarca constata una pujada lleugera però persistent del nombre de beneficiaris dels diferents serveis socials, que fa quatre anys representava el 9,60% de la població i ara ja voreja el 13%. Respecte el 2016, l'any passat es va atendre un 3,48% més de persones –en xifres absolutes, 86 més–, que van sumar 2.466. Darrere d'aquestes dades, l'àrea de Benestar Social alerta de l'existència d'una «complexa situació d'un nombre important de famílies del Pla de l'Estany»; una situació que els experts qualifiquen d'«estructural, que afecta amb major profunditat les capes més vulnerables de la comunitat».

Quan es focalitza en la tipologia dels problemes tractats durant l'any passat, els professionals dels Serveis Socials destaquen els relacionats amb la salut i, de manera especial, amb l'envelliment de la població del Pla de l'Estany; així com també donen importància als conflictes de relació detectats en el si d'algunes famílies; i ressalten una disminució de les dificultats econòmiques i laborals en comparació amb les dades recollides el 2016.

En matèria d'ajudes bàsiques, els Serveis Socials comarcals gestionen i fan el seguiment de les prestacions de la Generalitat, entre les quals hi ha la nova Renda Garantida de Ciutadania, a la qual s'ha integrat automàticament la Renda Mínima d'Inserció que el 2017 van rebre 102 persones; una més que el 2016 però en descens des del 2013, quan la van percebre 159 ciutadans i el 2014, 160.