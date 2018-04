L'Estat inclou la supressió del pas a nivell de Flaçà a les inversions dels pressupostos

El projecte dels pressupostos generals de l'Estat per al 2018, que dimarts va entrar al Congrés, preveu que l'empresa pública Adif inverteixi 56,54 milions d'euros a les comarques gironines. D'aquest global, 29,51 milions corresponen a obres i projectes que es duran a terme a la xarxa de tren convencional; és a dir, la de Rodalies. La resta d'inversions seran actuacions que es faran a la línia de l'alta velocitat, com ja es va publicar ahir. Ara però, el govern espanyol ha posat les actuacions sobre paper en un llistat. Dins el paquet destinat a Rodalies, l'executiu estatal hi ha inclòs diferents obres tot i que de moment cap té una partida concreta, perquè s'aniran finançant –i pagant- amb càrrec al pressupost tipus que Adif destina a la xarxa de tren convencional.

En aquesta relació, l'Estat hi ha inclòs la supressió del pas a nivell de Flaçà. Una obra que fa temps que el poble reivindica, i que suposarà fer desaparèixer la barrera que parteix el municipi en dos. El projecte, valorat en uns 5 milions d'euros, fa més d'una dècada que està redactat. Fins i tot, l'any 2007 el Ministeri de Foment va arribar a treure les obres a licitació, però a partir d'aquí no s'ha avançat.

Els treballs han de permetre suprimir l'actual pas a nivell construint un vial soterrat que creui les vies, per on circularan els cotxes i hi passaran els vianants. Ara, el govern espanyol ha anunciat la intenció de desencallar el projecte aquest 2018, tot i que de moment se'n desconeixen els detalls.

A més del pas a nivell de Flaçà, la llista d'inversions a la xarxa de Rodalies inclou la renovació integral tant de la via com de la catenària entre les estacions de Maçanet de la Selva i Caldes de Malavella. En aquesta última, a més, s'hi aixecarà una nova subestació per subministrar energia als trens.

Per últim, a Portbou, el govern espanyol preveu millorar l'accessibilitat a l'estació i rehabilitar diferents estructures metàl·liques de les instal·lacions ferroviàries.

A més de les inversions que farà Adif, els comptes també recullen que Renfe destinarà 10,92 milions a la demarcació. Entre d'altres, per millorar la seguretat de la xarxa i dur-hi a terme reparacions.

D'altra banda, dins els pressupostos generals per al 2018 l'Estat hi ha inclòs una partida d'1,9 milions destinada a bonificar els tràilers obligats a desviar-se per l'AP-7. La mesura, que el proper dia 19 farà cinc anys que va entrar en vigor, afecta els camions de quatre o més eixos i s'aplica en aquells trams on l'N-II encara no està desdoblada (és a dir, des de Fornells de la Selva fins a la Jonquera).

En aquest cas, als camions que fan tot el tram per autopista se'ls bonifica un 35% del peatge. En el cas d'aquells que facin moviment interns, el percentatge augmenta fins al 50%. Aquests descomptes els assumeixen la concessionària Abertis, la Generalitat i l'Estat.

Pel que fa a infraestructures viàries, el projecte recull una inversió addicional de 4,1 milions d'euros al tram de l'AP-7 que creua les comarques gironines. En aquest cas, a càrrec de la concessionària de l'autopista (Abertis).

Per últim, si es passa la lupa pel document, els pressupostos concreten també que, aquest 2018, Costes preveu invertir 1,76 milions al litoral gironí. D'aquests, 700.000 corresponen a actuacions per frenar la regressió de les platges i recuperar sistemes litorals. El milió i escaig restant són partides que permetran fer obres de conservació (per exemple, a dics i esculleres) o dur a terme estudis tècnics, entre altres actuacions.