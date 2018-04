Ryanair va compensar amb vals de refrescos les deu hores de retard del vol de Cagliari

Ryanair va «compensar» -o ho va intentar- els passatgers del vol de Cagliari a Girona que va sortir amb deu hores de retard amb vals per a refrescos. Així ho ha explicat la companyia, que assegura que el retard es va produir per «un petit problema tècnic amb l'aeronau». L'empresa ha assenyalat que, davant d'aquesta situació, els clients van rebre dos sets de vals per a refrescos i els enginyers van treballar per reparar el problema fins que l'aeronau va tornar a estar operativa. Ryanair ha transmès també «les seves més sinceres disculpes» a tots els passatgers que es van veure afectats per aquest retard.

El vol de Cagliari a Girona de dimarts, que havia de sortir a tres quarts d'onze del matí, es va acabar enlairant a les vuit del vespre. Aena ho va atribuir a una incidència de Ryanair, i la companyia va concretar ahir que es va tractar d'un «petit problema tècnic» amb l'aeronau.



Problemes a tot Europa

Aquest retard es va sumar a un problema de gestió d'Eurocontrol que va provocar retards generalitzats en molts dels vols programats a tot el continent europeu. En el cas de l'aeroport de Girona, l'averia es va deixar notar a partir de les set del vespre, amb retards que van oscil·lar en alguns casos entre els tretze i els quinze minuts. Alguns dels vols que es van veure afectats pels retards van ser les sortides de Bremen i Maastricht cap a Girona, i també va arribar fora de temps l'avió procedent de Newcastle. La normalitat es va recuperar cap a les vuit del vespre, i a partir d'aquella hora el vol que quedava per sortir de Girona ho va poder fer a l'hora prevista i sense entrebancs.

La pertorbació del trànsit aeri a tot Europa va estar motivada per un problema en el sistema de gestió de l'Organització Europea per a la Seguretat de la Navegació Aèria, més coneguda com a Eurocontrol. Segons va alertar l'organització, aquest problema va reduir un 10% la capacitat de la xarxa europea i va provocar retards en els vols programats.

Eurocontrol va indicar que «aproximadament la meitat» dels 29.500 vols previstos a la xarxa europea per dimarts podien «patir algun retard» a causa de la fallada del sistema, tot i que va deixar clar que el control del trànsit aeri no s'havia vist directament afectat i no hi havia conseqüències per a la seguretat derivades d'aquest incident.

Eurocontrol va assegurar que el problema «havia estat identificat» i es va posar en marxa un pla de contingència, que es va mantenir fins que es va tenir la certesa que el sistema tenia «dades suficients» per operar de manera «completament correcta».