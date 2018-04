Citen a declarar l'alcaldessa de Vallfogona per participar en el tall de Coll d'Ares el 8-N

Quatre càrrecs electes del Ripollès estan citats a declarar davant el Jutjat de Primera Instància i Instrucció de Ripoll el pròxim 26 d'abril per la seva participació en el tall de la carretera C-38 a Coll d'Ares durant la vaga del 8-N. Aquesta via que comunica amb la Catalunya Nord va ser un dels punts on es va tallar el trànsit durant aquella jornada de protesta a tot Catalunya per reclamar la llibertat dels "presos polítics".

Segons publica el diari 'El 9 NOU', es tracta de l'alcaldessa de Vallfogona, Carme Freixa (ERC), que també es vicepresidenta d'Òmnium Ripollès; els regidors de Ripoll Roger Bosch (ERC) i Santi Llagostera (CUP) i la regidora de Campdevànol, Mariona Baraldés (CUP). Tots quatre han declinat fer declaracions a l'espera de tenir més informació.