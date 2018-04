Es disparen les estafes en un any a Girona i es situen en 4.650

Les estafes han pujat més d'un 28% durant un any a Girona i es situen en 4.650. Representen el 12% del total dels fets contra el patrimoni (38.750).

Aquestes són sobretot a través d'Internet i han passat de 2.831 el 2015 a les 4.650 de l'any passat.

Aquesta és una de les conclusions de l'evolució dels fets delictius a la Regió Policial de Girona durant l'any passat que ha fet pública avui els Mossos d'Esquadra.

Si es mira l'evolució durant els últims 5 anys mostra una reducció del 3,95%, passant de 50.105 fets l'any 2013 a 48.129 el 2017.

En canvi si es té en compte els dos darrers anys hi ha hagut per primer cop un augment del 5,29%, ja que s'ha passat de 45.712 fets a 48.129.

Una altra dada rellevant són els fets contra les persones, que suposen un 11% del total dels delictes recollits. Entre aquests 5.505 fets hi ha per exemple, un increment del 150% dels homicidis / assassinats passant de 2 a 5 el 2017. L'últim d'ells és el doble crim del pantà de Susqueda que el mes passat els Mossos d'Esquadra van donar per resolt amb la detenció d'un veí d'Anglès.



Més delictes sexuals

Dins dels fets contra les persones també hi ha els delictes sexuals que segueixen augmentant com porten fent des de fa un parell d'anys.

En concret, les agressions sexuals han pujat un 8,11% en passar de 74 a 80 fets. I una altra tipologia que els darrers anys ha anat sortint a la llum gràcies entre altres, al cas dels Maristes, són els abusos sexuals. Aquests representen el 1,9% dels fets contra les persones i presenten un augment del 13,83% en passar de 94 a 107.

Els robatoris violents

Una de les altres preocupacions per a molts gironins durant el 2017 i també aquest any són els robatoris. Entre aquests hi ha els furts que han patit un increment del 4,16% i suposen un 41% de tots els fets contra el patrimoni. En total n'hi ha hagut 1.612.

D'altres robatoris com les estrebades cal dir que pateixen una davallada molt important, dun 28,63% passant de 262 a 187 fets. En canvi, els robatoris amb violència i intimidació han patit un creixement important de gairebé la meitat (10,63%) passant de 32 a 45 casos.

Aquí hi hauria per exemple els casos de robatoris violents a empresaris de Bescanó. Els Mossos d'Esquadra van desmantellar la banda fa pocs dies.

També augmenten els robatoris en establiments passant de 114 a 203, el que suposa un 78,07%. en total durant l'any passat els robatoris amb violència i intimidació van pujar un 2,88% passant de 971 a 999.

En canvi, pel que fa a robatoris amb força aquests van patir també un increment però més baix, d'un 2,18%. De 9.376 es passa a 9.580. Cal destacar que els més freqüents són els robatoris amb força a domicilis amb 3057 fets i els de l'interior de vehicles, amb 3.588 el 2017. Aquí hi ha hagut un increment d'un 19,8% dels fets.

A Girona durant dies hi va haver uns lladres que van estar robant en cotxes que estaven aparcats a la zona comercial dels Maristes i finalment, la Policia Municipal va detenir-ne els presumptes autors.

Si s'analitzen els fets distribuïts per les 9 ABP que conformen la Regió Policial Girona només l'ABP del Ripollès i l'ABP del Baix Empordà es mantenen amb una tendència decreixent. La resta d'ABP augmenten en el nombre de fets.

Els turistes al centre

Els turistes representen un 11,5% del total de les víctimes dels delictes a Girona

El conjunt de víctimes turistes representa el 11,5% del conjunt de víctimes de la Regió Policial. És un 6,3% més que l'any 2016 quan el total de víctimes va ser de 5.518 vers les 5.863 de l'any 2017.

Els fets delictius més comuns que pateixen els turistes són els furts i els robatoris amb força a interior de vehicle. La major part dels que són víctimes són procedents de França (32%).



Lluita contra el terrorisme

Finalment cal destacar que durant to el 2017 els Mossos van dedicar 198.713 hores al Pla Operatiu Antiterrorista.

Pel que fa a les detencions, aquestes han augmentat un 1,62% respecte el 2016 i s'han instruït més de 110.000 atestats.

L'activitat policial també ha portat a realitzar més de 105.000 identificacions i més de 23.000 controls de pas.

S'han desarticulat 35 organitzacions criminals a Catalunya, de les quals el 22,4% dels fets s'ha produït a la Regió Policial Girona.