Girona és el segon lloc d'Espanya amb més comissos de productes falsificats

A principis d'any es coneixia que Espanya es troba a la llista negra dels Estats Units pel que fa a la venda de falsificacions de marques. I marcava amb una «X» ben gran les comarques de Girona per primer cop a la història. En concret, la zona del mercat dels Límits de la Jonquera, perquè segons la publicació americana Notorious Markets 2017 s'hi venen moltes falsificacions.

La lluita constant dels diversos cossos policials presents a la zona i l'Agència Tributària està donant els seus fruits, i una mostra d'això és l'elevat comís d'objectes d'aparença legal que es fan a la zona. Això va convertir la província de Girona en el segon punt d'Espanya el 2016 pel que fa a nombre d'objectes requisats en operacions contra delictes contra la propietat industrial.

I és que va ser llavors quan es va dur a terme una macrooperació anomenada Pinar als diversos nuclis de la Jonquera. Només en aquest punt fronterer hi va haver 71 detinguts, 41 escorcolls i 264.980 productes comissats. Segons van estimar llavors els investigadors, els objectes estarien valorats en vuit milions d'euros. Aquesta operació va suposar el tancament de forma cautelar dels establiments on es trobaven els productes intervinguts. Uns establiments que al cap d'uns mesos van poder reobrir i on, segons ha denunciat l'Associació per a la Defensa de la Marca (Andema), en diverses ocasions s'hi han tornat a vendre falsificacions. Es tracta d'unes botigues on, fins i tot quan estaven tancades, la policia hi va arribar a trobar lladres a dins. El febrer de l'any passat, per exemple, els Mossos d'Esquadra van detenir tres homes per haver comès cinc robatoris en dues botigues de la Jonquera tancades en el macrooperatiu policial contra les falsificacions del novembre.

Aquest gran operatiu va contribuir que, sumat a les dades de la resta d'operatius del 2016, segons dades del Ministeri de l'Interior, es comissessin fins a 333.260 objectes. La major part formaven part del gran operatiu de la Jonquera i la resta eren de 55 fets que es van desenvolupar al llarg de l'any 2016 a la demarcació, on la policia va fer fins a 24 detinguts o investigats.

Les zones on actua més sovint la policia són sobretot a la costa, on s'instal·la el top manta: com a punt destacat a la província hi ha Roses i el seu passeig de Santa Margarida. Però sovint també es fan operatius contra la propietat industrial a Lloret de Mar, on en alguna ocasió s'ha detectat la venda de productes falsificats de marques en botigues de souvenirs. De fet, sovint són les mateixes marques que alerten la policia d'aquesta pràctica, ja que els embruta la seva imatge.

Si s'analitza el lloc on el 2016 es van fer més decomissos, cal destacar que la majoria van ser en establiments comercials, amb un total de 64.976, i el segueixen molt de lluny els 3.000 domicilis que van ser escorcollats per la policia. En relació amb la tipologia d'objectes que es van comissar en totes les operacions policials, cal destacar que la majoria de falsificacions són de tipus tèxtil, seguides de la marroquineria i els complements, el calçat i les joies o rellotges. També hi va haver algun comís de perfums i cosmètics (72). En aquestes dades encara no hi havia sumades les del novembre de la Jonquera, i cal dir que en aquell operatiu el que es va comissar va ser sobretot roba i complements, amb un total de 264.980 productes.

Dels últims cinc anys, el 2016 va ser l'estrella pel que fa a cops contra els falsificadors. L'any abans, però, en total s'havien comissat 69.382 articles i havien estat detingudes o denunciades fins a 88 persones per delictes contra la propietat industrial en el marc de 42 fets. La xifra en relació amb el comís d'objectes de 2013 i 2014, en canvi, va ser més baixa, situant-se al voltant de 49.000 i 41.000, respectivament. El 2012, en canvi, les confiscacions van ser molt baixes, amb només 16.504 productes.

Girona es troba en segon lloc des del 2016 pel que fa a comissos de productes falsificats gràcies sobretot al gran operatiu de la Jonquera d'aquell mes de novembre, però si aquest macrooperatiu no hagués existit, la província igualment continuaria entre les sis on la policia ha tret a la llum més objectes falsificats.

Per davant de Girona, el 2016 es va situar Madrid, amb 367.234 objectes falsificats. I per sota de les comarques gironines, en tercer lloc, cal desplaçar-se fins a València, amb 215.554 objectes.