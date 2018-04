Els gironins es mouen pel Dia Mundial de l'Activitat Física

Els centres de salut d'arreu de la demarcació s'han bolcat en la celebració del Dia Mundial de l'Activitat Física, una efemèride que vol conscienciar de la importància de dur una vida activa, amb la pràctica d'exercici físic i una alimentació saludable. Malgrat que la cita és avui, alguns dels actes s'aniran fent al llarg dels pròxims dies, per tal de donar més recorregut als missatges de prevenció i d'hàbits saludables que s'impulsen.

Els centres d'atenció primària de l'ICS a Girona han organitzat més d'una vintena d'activitats per commemorar el Dia Mundial de l'Activitat Física. Avui, des del CAP Montilivi de Girona, s'ha organitzat una caminada saludable amb usuaris, dinamitzada per professionals del centre, que ha acabat amb una classe de zumba al parc de Vista Alegre.

Al mateix temps, a Can Gibert del Pla, el CAP i l'Associació de Veïns també han organitzat una caminada popular pel barri, mentre que a Banyoles s'ha organitzat un recorregut al voltant de l'estany amb diverses propostes esportives. Aquesta és una activitat organitzada des de la Taula de Salut Comunitària, conformada per l'Ajuntament, l'Agència de Salut Pública, el CAP Banyoles, la Clínica Salus, l'Equip d'Intervenció Comunitària Intercultural i el Consell Esportiu del Pla de l'Estany.

A Bàscara s'ha fet la cinquena edició del «Bàscara es Mou», una caminada amb alumnes i familiars de l'escola municipal, al final de la qual s'ha ofert un esmorzar a base de fruita i es fan diferents activitats esportives. Una proposta, la de caminar plegats i esmorzar sa, que també s'ha dut a terme aquest matí a Sant Hilari Sacalm.

Al CAP Salt, conjuntament amb l'Associació de Dones amb Fibromiàlgia, han organitzat una sessió d'exercicis i una caminada per l'entorn d'una vila que al llarg de la setmana que ve també es faran diverses activitats relacionades amb l'activitat física.

Els alumnes de quart curt de l'Escola Universitària de Salut i Esport (EUSES), convidats per la Unitat de Rehabilitació Cardíaca de l'hospital Santa Caterina de Salt, han atès aquest matí un centenar d'usuaris, a qui han mostrat com fer massatges de reanimació cardiopulmonar. També han fet el càlcul de risc coronari de la gent que s'apropava a l'estand i els han informat de com fer un entrenament cardiosaludable i dels factors de risc cardiovascular que són modificables i que tenen a veure en bona part amb l'exercici físic, com el sedentarisme, el sobrepès, el tabaquisme o l'alimentació.



Els actes s'estenen més enllà del Dia Mundial

A Ripoll, es plantegen el repte de nedar a la piscina municipal durant tota la setmana que ve i entre tots els participants acumular la distància recorreguda. També han organitzat una caminada saludable per al 18 d'abril, la primera de les tres que es faran durant la primavera.

També la setmana que ve a Sarrià de Ter faran un taller amb sessió de fisioteràpia, i a Camprodon, una caminada popular oberta a tothom qui hi vulgui participar. Mentrestant a Llançà han organitzat, per al diumenge 15 d'abril, una cursa popular i diferents activitats relacionades amb l'esport i l'activitat física.

A Salt, del 9 al 14 d'abril tornaran a celebrar la Setmana per l'Activitat Física i la Salut, amb més de quaranta activitats programades durant tota la setmana. Només a les activitats adreçades als centres educatius hi ha més de 3.000 escolars inscrits, fet que resulta un rècord de participants en quant a centres educatius i alumnes. Caminades, sessions d'spinning al carrer, curses escolars, jocs, divulgació d'hàbits saludables, gimcanes, ioga, dansa o xerrades són algunes de les activitats previstes.