Testimonis confirmen que l'acusat conduïa temeràriament abans de l'accident de Fornells

Aquest matí ha començat el judici contra el conductor begut i sense carnet que va matar una noia a Fornells el gener de 2016. El judici se celebra des de les nou del matí, al jutjat de primera instància i instrucció número 5 de Girona.

El processat, Francisco Javier Medina s'enfronta a 8 anys i mig de presó, a 10 de retirada del permís i a pagar una indemnització de més de 300.000 euros. El fiscal, per la seva banda, reclama una pena de 4 anys de presó i que no pugui conduir cap vehicle durant 6 anys.

Durant la primera sessió del judici han declarat diversos testimonis, entre ells, la conductora del cotxe amb qui l´acusat va tenir un accident a la C-65 a l´alçada de Llagostera la tarda dels fets que s'estan jutjant. La dona ha explicat que ella sortia de treballar i que el cotxe que anava a darrere seu va picar-lo per la part posterior. Al baixar del vehicle i comentar a l'acusat que l´havia tocat ell li va contestar "amb to agressiu" que li demanava perdó, i després d´acordar fer el parte en una esplanada pròxima, l´home la va adelantar en línia contínua, fent ziga-zagues, i es va donar a la fuga en direcció a Sant Feliu de Guíxols.

També han relatat la seva versió dels fets alguns dels conductors que el van veure circular moments previs a l´accident a l´alçada de Quart. Tots van coincidir que l´encausat "circulava a gran velocitat, enganxat al cotxe que tenia davant i fent esses per la carretera". En un moment determinat, aquest fins i tot va decidir fer un avançament "amb poca visibilitat" que va provocar que el cotxe de l´altre carril es desviés per no topar frontalment."Vaig pensar aquest tio es mata". ha relatat un dels testimonis.

Un altre dels citats per avui ha estat l´amic que el va acompanyar a casa després que els Mossos li retiressin el carnet i li immobilitzessin el cotxe a Sant Feliu a la tarda. L´home ha assegurat que no li va semblar que l´acusat anés excessivament begut però va afirmar que estava "alterat" perquè en aquell moment el seu pare estava hospitalitzat en estat greu. L´amic ha reconegut que després de portar-lo cap a casa li va acabar tornant les claus del vehicle - malgrat els agents ja li havien tret - perquè no li va semblar que "el podia tornar a agafar".

La declaració de l´acusat es farà en darrer lloc, en un judici que es preveu que s´allargarà fins al pròxim dilluns.

El judici arriba dos anys després dels fets

L'accident va provocar molta indignació a a la província de Girona i també va fer sortir a molts polítics davant la palestra perquè aquest fet va posar a sobre la taula la conducta dels conductors reincidents.

Per exemple, el què passa quan s'immobilitza un vehicle i després, un altre conductor agafa el cotxe i li torna al conductor infractor, entre altres.

Cal recordar que els fets van produir-se el 29 de gener de 2016. El veí de Sant Feliu de Guíxols va matar una jove de 25 anys -Laura Fernández Comas- en un xoc frontal a la C-65 a l'alçada de Fornells de la Selva.

Francisco Javier Medina al jutjat de primera instància i instrucció número 5 de Girona · ELISABET DON

El dia de l'accident, el conductor s'havia barallat a Girona amb el seu germà a l'hospital i això va causar una primera trucada a la policia, però en va fugir. Després va patir un accident a Llagostera i també va fugir però el van atrapar a Sant Feliu de Guíxols. Allà va ser quan van descobrir que anava molt begut, a 0,60 mil·ligrams per litre d'aire expirat.

A partir d'aquí es va desencadenar tot, li van retirar el carnet i li van immobilitzar el cotxe. Un company del conductor va endur-se el cotxe i va dir als agents que ja el portaria ell però tres hores després va tornar a agafar-lo i es va produir l'accident mortal a la C-65 a l'entrada de Girona. L'home després de recuperar-se de les ferides va ingressar a presó.

La família i el company de la difunta han denunciat repetidament la necessitat de nous protocols per evitar accidents amb conductors reincidents.

El conductor homicida va quedar en llibertat el juliol de l'any passat després de pagar una fiança de 5.000 euros i haver passat més d'un any a la presó.

Aquest sinistre viari va provocar que la llavors parella de la difunta denunciés la necessitat de nous protocols a través d'un article i que per exemple, el llavors conseller d'Interior, li adrecés una carta.