L'Estat inverteix Girona per sota de la mitjana espanyola

Un any més, les comarques gironines rebran una inversió inferior a la mitjana estatal per habitant, segons el projecte de pressupostos generals de l'Estat del 2017 presentats dimarts passat a Madrid. Tot i l'increment sostingut dels nivells d'inversió a la demarcació en xifres globals, després que l'any 2014 toqués fons situant la província com la penúltima menys agraciada del conjunt de l'Estat espanyol, encara està lluny de la mitjana. Enguany, Girona és la 34 província amb més inversió per habitant. Si es mira per l'altra cara de la moda, és la dinovena amb menys inversió per habitant quan l'any passat va ser la 21a.

En concret, les comarques gironines rebran un 14% menys que la mitjana estatal mentre que en l'àmbit de Catalunya, la demarcació se situa com la segona més beneficiada, després de Tarragona.

Així, a cada espanyol li corresponen de mitjana 214,46 euros mentre que a cada gironí la xifra se situa en 184,07 euros per habitant, és a dir, 30,39 euros menys. El càlcul sorgeix de dividir la inversió prevista a la província amb la seva població (xifres obtingudes de l'Institut Nacional d'Estadística corresponents a 2017). Per contra, cada gironí rebrà 8,51 euros més que la mitjana catalana (Catalunya té una inversió de 175,56 euros per habitant). Les comarques gironines han baixat dues posicions en el rànquing en comparació amb l'any passat, una situació força igual en part al fet que la inversió prevista de l'Estat es manté i fins i tot incrementa un 6,5%, igual que augmenta la inversió per habitant gironí respecte de l'any passat (era de 173,34 euros).

Enguany, la província que menys rebrà per habitant és Almeria (80,02 euros), i la segueixen de prop Navarra (86,56), Màlaga (86,96), Alacant (98,06) i Còrdova (100,34). Per sota de Girona, en pitjor situació, hi ha regions més poblades com Granada (179,99), València (161,44), Pontevedra (159,35), Barcelona (156,43), les illes Balears (152,10), Sevilla (123,27) o Las Palmas (122,59).

Just per sobre de Girona, amb un nivell d'inversió per habitant molt similar, hi ha Madrid (que multiplica per nou la població gironina) amb 188,47 euros per habitant. Molt per sobre de les comarques gironines, i encapçalant el rànquing hi ha, igual que l'any passat, Zamora (on rebran 1.604,32 euros per habitant) i Ourense (1.439,10). Per sobre de Girona també hi ha demarcacions com la diminuta Sòria (1.031,53), Conca (1.031,53), Càceres (599,89) o Osca (595,56). A la zona mitjana, demarcacions com Guipúscoa rebran 275,48 euros per habitant, la Corunya 236,7 o Biscaia 191,95 euros, entre altres.

D'altra banda, si en comptes de la inversió per habitant ens centrem en el que rep cada província, Girona torna a estar per sota de la mitjana espanyola. En aquest cas, un 27,6% menys. Així, si se sumen les quantitats de cada província i es divideixen entre totes elles, la inversió mitjana de l'Estat per a cada una és de 192 milions d'euros, més elevada que els 139,1 milions que rebran les comarques gironines en inversions el 2018.

Per demarcacions del conjunt de l'Estat, les que més reben (sense dividir per habitant) són Madrid, amb uns 1.200 milions d'euros, seguida de Barcelona, amb 872 milions, Cadis (542 milions), Ourense (449 milions), València (410 milions), Múrcia (337 milions) o Zamora 285 milions.

Finalment, en relació a la resta de demarcacions catalanes, Girona és la segona més beneficiada en inversió per habitant, només superada per Tarragona (342,67 euros per censat) mentre Barcelona (156,43 euros) i Lleida (101,32) se situen per sota, essent la província lleidatana la sisena amb pitjor inversió per habitant.