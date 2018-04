Cursa de mules i concurs de paletes a la Fira de Primavera de Campllong

Una cursa de mules per equips en un circuit marcat per bales de palla, banderes, cinta de plàstic i guix sobre herba va ser una de les novetats més aplaudides ahir a la 36a Fira de Primavera de Campllong, referent del sector agrícola, ramader i multisectorial de les comarques gironines.

Al llarg d'ahir també es va celebrar el dotzè concurs de ratafia – que va guanyar Rosa Costa–, actuacions de timbalers, una ruta amb 88 tractors antics i el concurs de paletes, amb onze parelles i que van guanyar Josep M. Vilà i Josep Ribas. Cesc Ayats, per la seva banda, va guanyar el concurs de maquinistes.

La fira agrícola durarà també avui. Compta amb 100 expositors, una trentena d'activitats i una vintena de mostres. Tot plegat està exposat dins d'un recinte de més de 40.000 m2, dels quals 3.500 són coberts.

El president de la Diputació, Pere Vila, va ser l'encarregat d'inaugurar el certamen al costat de l'alcalde, Lluís Freixas. Després de tenir un record per als polítics presos o que han marxat a l'estranger, van destacar la voluntat de les institucions per fer costat al sector primari i l'esforç de Campllong per innovar any rere any en la organització de la Fira.