La cinglera de Castellfollit, neta

La primera neteja en vertical de la cinglera de Castellfollit de la Roca està acabada. L'alcalde de la localitat, Miquel Reverter (ERC), ha explicat que fa pocs dies l'empresa Solutioma SL va acabar els treballs d'eliminació d'espècies invasores i males herbes a l'espadat de Castellfollit. Els treballs han afectat sis hectàrees de terrenys posats en vertical.

Reverter ha assenyalat que es tracta de la primera acció de neteja que s'hi ha fet després de molts anys. Feia més de 8 anys que el vessant nord no havia tingut cap acció de neteja. I la part sud, que cau damunt del Turonell, no s'havia netejat mai.

Reverter ha assegurat que ara no passarà tant de temps fins a la propera neteja, i apunta que preveu organitzar-ne una altra en un termini de dos anys. L'actuació que s'ha acabat ha tingut un cost de 56.000 ? que han estat finançats per la Diputació.

L'alcalde ha explicat que han fet una neteja a fons de tot el perímetre de la cinglera i del morro que uneix les vessants del Fluvià i del Turonell. Reverter ha detallat que, a més de treure arbres i plantes, han adequat camins perquè els geòlegs de l'Institut Geològic i Cartogràfic de Catalunya puguin arribar fins als llocs on considerin que hi ha perill de despreniments. «Sobretot a la banda del Turonell, els geòlegs no podien accedir al lloc de tan brut com estava», apunta. Per això, en aquesta zona han posat un cable de vida que permet avançar per la cinglera des d'un arnès de seguretat.

Reverter ha avançat que al mes de juny tindrà lloc una reunió de tots els agents implicats en el procés de redacció del pla de protecció de la cinglera: Institut Geològic i Cartogràfic de Catalunya, Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, Departament de Territori i Sostenibilitat, Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa i Ajuntament de Castellfollit de la Roca.

El batlle ha apuntat que en aquesta trobada es decidiran les passes a seguir per evitar el procés de degradació de la cinglera; un procés que no només passa per accions de neteja, sinó que comporta una millora de les teulades i dels desaigües enfocada a conduir l'aigua de la pluja cap al clavegueram.

És a dir, es tracta d'evitar que l'aigua s'escoli cinglera avall i quedi estancada entre la vegetació. El problema és que aquesta aigua a l'hivern es glaça i el procés del gel i del desgel és molt perjudicial per a les roques.

Amb l'objectiu d'evitar que l'aigua de la pluja arribi a la cinglera, l'Ajuntament ha fet un registre de cases i ha detectat que hi ha 30 habitatges buits, un 20% de les 152 cases que hi ha. Amb totes les dades a la mà, el consistori demanarà ajuts per als propietaris que vulguin reformar aquests habitatges. Són cases estretes i petites de baixos i d'una o de dues plantes.

Fins ara, la major part de despreniments han tingut lloc en períodes de pluja o en els mesos més freds de l'hivern. Per exemple, el que va provocar la situació d'alerta actual va tenir lloc el 25 de febrer del 2017, després d'un episodi de fortes pluges. Llavors es van desprendre 70 tones de pedra i terra que estaven a la vora dels patis de les cases.

Un altre despreniment va tenir lloc el 25 d'agost de 2016, també després d'un episodi de pluges d'estiu amb molta aigua caiguda en poc temps.