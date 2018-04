Dipsalut celebra deu anys amb tres xerrades per trencar mites

Coincidint amb el seu desè aniversari, Dipsalut ha programat tres xerrades per a reflexionar sobre diferents aspectes de la salut. Les ponències, que són gratuïtes i estan obertes a tota la població, s'enfoquen des de la perspectiva que la salut va molt més enllà de l'absència de malestar físic i que cal tenir en compte multitud de factors i treballar de manera transversal i cooperativa per millorar-la.

La primera de les xerrades serà sobre salut emocional, social i espiritual. Es farà dijous 12 d'abril i anirà a càrrec de Josep Lluís Bimbela, doctor en Psicologia, màster en Salut Pública i en Drogodependències, professor de la Escuela Andaluza de Salud Pública i director del Máster de Comunicació per la Salut i l'Aprenentatge i autor de Cuidando al formador, Gimnasia emocional i de Yo decido. La tecnología con alma.

La segona tractarà de salut sexual, amor i violència. La durà a terme Míriam Aleman, coordinadora de projectes adreçats a la comunitat educativa de l'Associació Candela per a la Investigació i l'Acció Comunitària, formadora i comunicadora. Aquesta xerrada es farà el 25 d'abril.

La tercera trobada serà el 10 de maig i versarà sobre sostenibilitat, canvi climàtic i els seus efectes sobre la salut. La conduirà Humberto Llavador, Professor d'Economia de la Universitat Pompeu Fabra i professor afiliat a la Barcelona Graduate School of Economics. Ha publicat en el Quarterly Journal of Economics, el Journal of Public Economics, el Journal of Economic Development and Climate Change, entre d'altres. Autor de Sustainability for a Warming Planet (Harvard University Press) conjuntament amb John E. Roemer i Joaquim Silvestre.

Totes les xerrades es duran a terme a l'auditori Jaume Casademont del Parc Científic i Tecnològic de Girona, de 6 a 7.30. Les places són limitades i per aquest motiu, cal reservar-les amb antelació (des del web de Dipsalut, www.dipsalut.cat).