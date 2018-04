Ensenyament tancarà una línia de P3 a una escola d'Olot i a una de Lloret de Mar

El Departament d'Ensenyament ha confirmat aquest dilluns que el curs que ve es tancaran almenys 11 línies de P3 en escoles públiques de Catalunya. Entre els centres escolars que perdran una línia de P3 n'hi ha dos de les comarques gironines: l'escola Malagrida d'Olot i l'Àngels Alemany de Lloret de Mar.

La resta d'escoles que perdran una línia de P3 segur són: Riu d'Or, a Santpedor; Saltells, a Cerdanyola del Vallès; Castell Ciuró, a Molins de Rei; Pinetons, a Ripollet; Ítaca, a Vilanova i la Geltrú; el Joan Rebull i l'Isabel Besora, a Reus; Jaume Balmes, a Corbera de Llobregat; i Virolet, a Sabadell.

Ensenyament ha donat aquesta informació després que la Federació d'Associacions de Pares i Mares de Catalunya (FaPaC) denunciés, també avui, que es tancaven 15 línies de P3 en 12 municipis. Sobre aquests altres casos, Ensenyament ha precisat que a Sabadell, en el global de la ciutat, P3 creix en una escola la línia que tanca al Virolet per falta d'espai, ja que 4t i 5è de Primària tenen tres línies i només hi cap una de P3.

Al Maresme, la Sant Cristòfol de Premià de Mar no tanca cap grup, i les tres de Mataró, Antonio Machado, Germans Bartomeu i Tomàs Viñas, tampoc perden cap grup, ha afirmat Ensenyament, en contrast amb el que ha informat anteriorment la FaPaC. De fet, les dues últimes es converteixen en institut-escola. L'escola Ítaca de Vilanova perd una línia de P3, però la guanya l'escola La Ginesta, de la mateixa localitat.

D'altra banda, Ensenyament ha xifrat en la meitat els tancaments de línies en escoles públiques dels últims anys que ha denunciat la FaPaC. Així, segons l'entitat, dels 675 grups tancats, 551 són de l'escola pública, un 81%, i 124 de la concertada. Però segons Ensenyament, amb les dades d'oferta definitiva des del curs 2011-2012 fins l'actual, la xifra es redueix a la meitat, i assegura que quan hi ha hagut creixement de grups, qui més s'ha beneficiat ha estat l'escola pública.

Entre el 2011 i el 2018, han nascut 1.743 nens menys. Tot i això, la FaPaC alerta que els possibles tancaments es duen a terme en poblacions on també hi ha escola concertada i denuncia que, en canvi, aquesta no deixa d'oferir els grups.

Segons la presidenta de la FaPaC, Belén Tascón, aquestes dades demostren que mentre la natalitat ha caigut un 19,5%, els grups de P3 públics han disminuït en un 20,7% mentre que els de la concertada només un 11,16%.

La FaPaC considera que la davallada demogràfica amb què el Departament justifica aquesta reducció de grups afecta únicament a l'escola pública i l'acusa de fer una mala planificació amb la voluntat de traspassar alumnat dels centres públics als concertats. En una roda de premsa, la presidenta de l'entitat, Belén Tascón, ha assegurat que a la Secundària, l'escola concertada ofereix més grups dels que caldrien, mentre que a la pública no s'han cobert les necessitats. D'aquesta manera, per Tascón, ''la sobreoferta'' a la concertada ''incentiva'' les famílies a apostar per la concertada.