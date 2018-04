Els futurs examinadors de trànsit no volen venir a treballar a Girona

El conflicte entre els examinadors del carnet de conduir i la DGT encara cueja i una de les conseqüències més palpables és l'acumulació d'alumnes a les autoescoles per fer la prova pràctica del permís. Una de les causes d'aquest fenomen és la vaga que va fer el col·lectiu durant prop de mig any i que va deixar uns 7.500 alumnes sense poder-se examinar. Però l'altre motiu és, segons denuncien des del col·lectiu dels mateixos examinadors de la DGT i des de les autoescoles, la manca de professionals que examinin.

A la província de Girona hi ha una manca d'examinadors. En actiu n'hi ha nou de mitjana cada dia, però està previst que alguns d'ells es jubilin. Per reforçar la plantilla de tant en tant s'hi ha incorporat algun examinador de caràcter itinerant. Uns recursos, però, que no serien suficients per la quantitat d'exàmens pendents i pel moviment que hi ha a la província. Es necessitarien almenys quatre o cinc persones més a la plantilla, asseguren els afectats, però ara per ara aquesta xifra encara està lluny.

Per tal de minimitzar la falta de personal, al mes de desembre, quan es va desconvocar la vaga, la DGT va demanar al col·lectiu que fessin hores extra, però a la província de Girona s'hi van negar. Fa uns dies, Asextra (Associació d'Examinadors de Trànsit) va donar via lliure perquè fossin els examinadors de cada província que decidissin si feien hores extra, i a Girona finalment va sortir que un 10% en farà.

En paral·lel, com es va anunciar per part de la DGT, està previst que hi hagi nous examinadors a Espanya. Dels cent previstos, n'hi ha una trentena que són militars. Aquest anunci de col·locar personal de Defensa va fer posar el crit al cel l'any passat als principals sindicats i la DGT va dir que era per incrementar el personal.



Cap militar interessat

Ara ja s'han fet els exàmens i ha quedat clara una cosa: cap dels militars que s'hi va presentar vol anar a Girona. De la trentena de places, les que el personal de Defensa ha triat són a Madrid, Huelva i Talavera de la Reina, entre altres. I dels inscrits al nou curs d'examinadors que s'està fent ara, segons fonts sindicals, tampoc n'hi ha que s'hagin interessat per les comarques gironines.

Aquesta no és la primera vegada que passa una cosa com aquesta. Quelcom similar ja va succeir a finals de l'any 2016, quan havia esclatat el conflicte d'examinadors després d'una vaga el 2015. S'havien convocat diverses places a Girona, però van quedar desertes. Ara, en el cas dels militars, podien escollir destinació i cap ha triat la província catalana.

A principis del 2017 el ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, va fer unes declaracions on reconeixia que faltaven 176 examinadors a tot Espanya. El 2015, el col·lectiu va sortir al carrer i ara el 2017 han fet aturades durant prop de mig any exigint un complement salarial que s'hauria d'incloure en els Pressupostos Generals de l'Estat com a esmena de tots els grups de l'oposició, tal com va pactar Asextra amb els grups de l'oposició en aturar les mobilitzacions a finals de l'any passat. Unes aturades que en tot moment també han servit per mostrar que falten examinadors.



Més de 7.000 exàmens pendents

A data 31 de gener, les autoescoles van assegurar, segons dades de la DGT, que encara hi havia 7.431 persones pendents d'examen pràctic a les comarques de Girona. La majoria eren per al carnet de cotxe.

Fonts del CSIF, per la seva banda, asseguren que la manca d'interès per Girona passa també perquè no és un tipus de feina atractiva per altres tipus de funcionaris com per exemple els militars, i que no està reconegut per l'administració d'una forma retributiva.

Cal recordar que en diverses ocasions els sindicats han reclamat que és una feina també amb certa perillositat, ja que sovint pateixen agressions de caràcter físic o verbal.