«L'accident del butà va despertar la solidaritat de la gent de Caldes»

Si preguntes a la gent gran de Caldes de Malavella pels «pisos del butano», no n'hi ha haurà ni un que no sàpiga indicar-te on són. Tothom els coneix més per aquest nom que pel seu propi, que és el de Grup Nostra Senyora de la Llum. Als 70 es van construir aquests habitatges per allotjar precisament els treballadors de l'empresa d'envasament de butà del costat. Vint anys després, una terrible explosió de gas propà en l'edifici va acabar amb la vida de cinc persones i va deixar set ferits, dos d'ells greus. Ahir va fer 25 anys d'aquesta desgràcia que encara perdura dins la memòria de la gent de Caldes.

El cel gris i la pluja van acompanyar un acte trist i senzill on el consistori va decidir plantar una olivera amb motiu d'homenatge a les víctimes. «Aquest arbre és un símbol de pau i record», va declarar l'alcalde de Caldes, Salvador Balliu.

El moment va ser una reunió de familiars, supervivents i veïns que, units al carrer de davant dels blocs de pisos, van recordar aquells que ja no hi són: el matrimoni format per Joan Moreno González, que tenia 42 anys, i Dolors Reina Morales, de 38, amb el seu fill Joan, de 15 anys, Francisco Botello Rodríguez, de 43 anys, i Francisco Aragúndez Gómez, de 39 anys.



L'esperit solidari del poble

«Era de matinada quan el meu marit i jo vam sentir la gran explosió. Després de comprovar que els meus fills estaven bé vaig sortir ràpid fora. Tot l'edifici del costat estava en runes. Horrible. Recordo els vidres als meus peus. Però què ha passat? Porteu mantes per a aquesta gent! Era un edifici de tres plantes i 12 habitatges. Es va esfondrar quan algú va encendre un llum perquè va reaccionar amb una fuita de gas que venia del pis d'un veí. Ell hi era, venia a agafar quatre coses per fer mudances perquè el pis ja l'havia venut!». Són paraules d'una supervivent i veïna dels pisos del butà, Assumpció, ara secretària de l'Associació de veïns. L'explosió va provocar l'esfondrament del tercer i el segon pis sobre el primer, que també va cedir a causa del pes.

L'edifici es va reconstruir al complet. Destaca per ser el més nou del conjunt. En el seu moment, els bombers van informar que l'estructura, típica dels anys setanta, havia contribuït a magnificar els efectes de l'explosió. Les famílies, en quedar sense res, van ser resituades en dos edificis buits del consistori, les Cases dels Mestres, i altres afectats van anar a viure amb els seus familiars.

El poble es va bolcar en les víctimes. «El dia després de l'accident els veïns ja van muntar un mercadillo amb roba per recaptar diners», explica un veí de Caldes. Un mes després, es van organitzar dos concerts, un de música clàssica i un altre de música catalana, on va participar Sopa de Cabra. També es va jugar un partit de futbol amb el Barça equip veterà i la Unió esportiva de Caldes. «Arrel d'això es va despertar una actitud solidària. Ara la gent gran que ho va viure, quan hi ha algún problema, diu: «va, què s'ha de fer?».