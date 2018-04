Susqueda recupera el turisme després de la davallada arran del doble crim

El turisme rural de Susqueda s´ha recuperat durant aquesta Setmana Santa després d´haver patit un descens com a conseqüència del doble crim del pantà. El municipi està format per tres nuclis separats pel pantà i des de l´agost havia notat una caiguda de l´ocupació de l´entorn del 30%. El principal motiu havia estat el doble assassinat d'una parella del Maresme el passat mes d'agost a l'embassament. Des del consistori han posat en marxa un pla de dinamització econòmica per ajudar el poble a passar pàgina. L´alcaldessa, Eva Viñolas, ha criticat que alguns mitjans els han «crucificat» i s´ha fet «mal a tot el poble».

El consistori i els propietaris creuen que la Setmana Santa ja ha permès intentar recuperar la normalitat, ja que van aconseguir omplir els allotjaments rurals. Tot i això, des del mateix municipi es desaprova que Susqueda es convertís en el centre de l'especulació mediàtica a l'entorn de qui era l'autor del crim de la parella del Maresme. Viñolas lamenta que alguns mitjans havien apuntat que darrere del crim hi podria haver habitants del municipi i que van donar una visió feréstega del pantà. Aquest fet, segons l'alcaldessa, provoca encara que la gent «tingui por» de passejar per l'entorn natural.

Les conseqüències de les especulacions també les van pagar els negocis turístics d'aquest municipi, que té 97 habitants censats. La pitjor part se la van edur els allotjaments –dues cases rurals i un apartament- mentre que els restaurants no en van sortir tan malparats.

Uns dels empresaris, l'Israel, explica que mai havia tingut tantes cancel·lacions com les d'aquesta tardor-hivern. També considera que aquesta mala temporada havia estar provocada sobretot pel «tractament mediàtic» dels crims, que havien «criminalitzat molt la zona». A més, l´empresari també comenta que quan algú li cancel·lava una reserva, li amagaven que el doble crim fos el motiu real que els portava a fer-ho. «Mai t'ho diuen directament: t'expliquen que han tingut un accident o que es posen malalts», assenyala.

Els empresaris del poble, però, coincideixen a dir que la Setmana Santa va ser el punt d´inflexió d´aquesta situació. I és que aquestes vacances van arribar just després que els Mossos detinguessin el veí d'Anglès Jordi Magentí, a qui consideren autor del doble assassinat.

L´Israel, per exemple, va veure com després de l´arrest les reserves van començar a recuperar-se. Durant aquestes últimes vacances, les cases rurals i l´apartament s´han tornat omplir, encara que els va costar més que altres vegades. «L'any passat teníem molt marge, perquè força abans de Setmana Santa ja ho teníem ple, i aquest any vam omplir l'última setmana», explica. Una situació semblant a la que van viure durant el passat per Cap d'Any.

Al costat de l'arrest de Magentí, l'alcaldessa també afegeix que un altre factor que ha impulsat el canvi de tendència és la celebració dels 50 anys de la construcció de la presa de Susqueda. «Tenim la percepció que hi ha hagut un punt d'inflexió lligat a la detenció i a la celebració de la construcció de pantà», ha explicat.

Per commemorar l'efemèride ja s'han fet diversos actes (com la projecció d'un documental o la inauguració d'una exposició). El calendari d'activitats, però, encara preveu més propostes. Per exemple, al juny s'instal·larà una illa flotant al mig del pantà. Segons expliquen des dels allotjaments turístics, l'arribada del bon temps i el ritme de reserves que ja entren per als mesos d'estiu fa esperar que la situació millori.