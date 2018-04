Tercer intent de Defensa de vendre's el solar de la Clota a l'Escala

A la tercera anirà la vençuda? La resposta arribarà el pròxim 25 d'abril, data prevista per a la subhasta que ha obert l'Institut d'Habitatge,Infraestructura i Equipament de la Defensa (Invied, de les sigles en castellà) amb l'objectiu (reiterat) de vendre's el solar de 9.147 m2 que el Ministeri posseeix al sector de la Clota, a només 300 metres de la costa, a tocar del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter i proper al port esportiu que, segons el pla d'ordenació del municipi té una edificabilitat de 9.300 m2, que tenen la classificació de sòl urbà no consolidat i que poden ser destinats a usos hotelers.

Dos intents fallits

L'Invied ja va intentar desprendre's d'aquesta finca els anys 2015 i 2016, però les successives subhastes van quedar desertes. Ara, en un context de certa revifada del mercat immobiliari, Defensa proposa una triple venda: en una primera subhasta el preu de sortida del solar serà de 2.188.982,78 euros; en el cas que no hi hagi cap postor que superi aquest quantitat, s'activarà un segon procediment amb un preu mínim d'1.860.635,36 euros (un 15% més barat); en el supòsit que la segona subhasta també quedi deserta n'hi haurà una altra, amb un preu de sortida d'1.581.540,06 euros, tal com especifica el plec de condicions administratives reguladores, signat amb data de 7 de febrer de 2018 pel director-gerent de l'Invied, Atilano Lozano Muñoz.

«Vegetació primitiva»

El preu de la primera subhasta és sensiblement superior al de les de 2015 (1.837.832 euros) i de 2016 (1.567.072 euros). Juntament amb l'alienació dels terrenys de la Clota, l'Invied posa a la venda propietats a San Fernando i a Vejer de la Frontera (Cadis); a Valladolid i a Màlaga. La parcel·la de la Clota, assenyala l'informe sobre les condicions tècniques del terreny, «encara no ha estat explotada», al contrari del que ha passat amb les finques contigües, de manera que «conserva la vegetació primitiva (bosc mediterrani, sobretot pinedes i matolls), en un enclavament envoltat pel nucli urbà costaner» de l'Escala.

Accés per l'avinguda de Riells

Al solar s'hi accedeix per l'avinguda de Riells («un dels eixos vertebradors de la zona», especifica l'Invied) i queda dividida «en dues porcions molt desiguals» pel carrer Ramon Muntaner, que la creua d'est a oest: la primera, situada al nord d'aquesta via, ocupa 450 m2 i la segona, que queda com a «porció principal», uns 8.000 m2 (això descomptats en ambdós casos la superfície destinada a vials i voreres). En la parcel·la més petita, precisa l'informe de l'Invied, «existeix una petita edificació d'aproximadament 4 x 5 metres de planta que, d'acord amb la senyalització existent, conté un transformador elèctric en servei». Topogràficament, el terreny presenta «una lleugera pendent en sentit sud-est nord-oest».

Propostes fins a l'11 d'abril

L'Invied ha fixat el proper dimecres, 11 d'abril, com a data límit per a la presentació d'ofertes. La subhasta està oberta a «persones naturals i jurídiques espanyoles i estrangeres». En el cas de les segones, tal com especifica la clàusula quarta del plec de condicions, hauran de demostrar per escrit i amb documentació oficial que tenen «capacitat per operar» i hauran d'acceptar «sotmetre's als jutjats i tribunals espanyols de qualsevol tipus», davant dels quals haurien de respondre en cas d'eventuals «incidències» que, «de mode directe o indirecte poguessin sorgir del contracte, amb renúncia expressa al fur jurisdiccional estranger» que els correspondria. Igualment, tan els licitadors amb nacionalitat espanyola com els de fora de l'Estat hauran de fer efectiva una fiança, via xec o aval, del 5% del valor del preu de sortida. La subhasta –o subhastes– se celebrarà a la seu de l'Invied, al carrer Isaac Peral números 20-32, a Madrid. En cas que finalment surti un comprador, l'adjudicació de la finca es farà en el termini màxim d'un mes.

El precedent de la Planassa

Després de 20 anys de negociacions, el 2012 l'Ajuntament de l'Escala i l'Invied pactaven la compra-venda de 123.000 m2 de terrenys militars de la Planassa, també al sector de la Clota i els Brancs, per 193.497 euros, acord que l'aleshores alcalde, Estanislau Puig, va qualificar d'«històric», ja que el paratge enllaça amb el Parc Natural del Montgrí. L'operació es concretava després que el consistori canviés la qualificació del solar, que passava a ser no urbanitzable. Aquell any també es va concretar la permuta que convertia l'Exèrcit en propietari de la finca de 9.147 m2 que ara es vol vendre.