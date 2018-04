Alerten de xàfecs i vents intensos per demà a Girona

El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís pel perill d´episodis de pluja intensa a les comarques gironines durant la jornada de demà dimecres. Les precipitacions, que localment podrien aparèixer en forma de xàfecs o pedra, seran més intenses i continuades fins al migdia. En alguns indrets es podrien superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts.

Alhora, també hi ha un avís per forts vents de component sud que poden arribar o superar els 70 quilòmetres per hora.