Camprodon prohibeix el bany a les gorgues de Beget per insalubritat

La riera travessa el nucli de Beget per sota del pont medieval, on es banyaven.

La riera travessa el nucli de Beget per sota del pont medieval, on es banyaven. losapuntesdelviajero.com

L'Ajuntament de Camprodon ha posat cartells de prohibit el bany a les basses de sota el pont dins del nucli urbà. El motiu de la prohibició ha estat el fet que són aigües insalubres, en les quals va a parar part del sanejament del poble.

Això no obstant, segons veïns consultats, en els dies més calorosos d'estiu s'omplien de banyistes que quan eren avisats pels veïns del lloc on es remullaven i dels perills als quals exposaven la seva salut s'enfadaven.

Davant de la situació, va haver-hi veïns de Beget que van plantejar la situació a l'Ajuntament de Camprodon i aquest va decidir posar cartells de prohibit el bany. Són uns cartells verds amb el dibuix d'un banyista travessat per una ratlla vermella. Sota del dibuix hi ha la indicació escrita: «Prohibit banyar-se».

A més, segons ha explicat el regidor de nuclis Xavier Rigat, hi havia perill que algun banyista rellisqués i prengués mal. Ha precisat que la situació no s'ha donat, però que els veïns són conscients del perill.

Els veïns consultats també han explicat que el bany està permès a les gorgues de fora del nucli urbà, on no arriben les aigües del sanejament. Han explicat que situades als afores de Beget hi ha tres grans basses de riu. Una d'elles, la bassa del Correveu, està adequada per al bany amb elements pensats per al descans i per evitar relliscades.

El bany és un dels atractius que exposen les cases de turisme rural, hostals i restaurants de la localitat. Beget que havia arribat a tenir més de 1.000 habitants ara en té 20 de censats. Això no obstant, en períodes de vacances i en caps de setmana torna a apropar-se al nombre d'habitants que havia tingut a finals del segle XIX.

El motiu és que hi ha molts establiments d'hostalatge i restauració i moltes cases de segona residència i de lloguers de vacances. El poble està format per cases de planta baixa de dues i tres plantes, de pedra i cobertes amb teulades de teula àrab. Les cases estan comunicades per carrers estrets i pavimentats amb còdols de riu. Hi ha carrers en pujada que formen esglaons.

Els seu encant ve del fet que el poble es conserva igual que segles enrere i que està envoltat d'atractius naturals com són les gorgues de les rieres, que és un lloc ideal per organitzar excursions a l'Alta Garrotxa i a la part francesa dels Pirineus.



Gorgues amb excés de gent

El bany a les gorgues dels rierols de muntanya, en els darrers temps, s'ha convertit en una de les principals atraccions turístiques de la Garrotxa.

Beget és un nucli que està annexionat a Camprodon (Ripollès), però quan era un poble amb Ajuntament propi tothom el considerava com una municipalitat de la Garrotxa i, a més forma part de l'Alta Garrotxa fins a l'extrem que és el motiu pel qual Camprodon està en el Consorci de l'Alta Garrotxa.

Així doncs, no és estrany que les gorgues de Beget tinguin un èxit similar a les de la resta de l'Alta Garrotxa. Segons va informar el Consorci de l'Alta Garrotxa, l'estiu passat una gran part dels visitants que entraven a l'Alta Garrotxa per Sadernes exposaven que el motiu de la visita era buscar gorgues per passar un dia de bany.

Davant de tanta afluència de gent atreta pel bany, representants polítics i tècnics del Consorci de l'Alta Garrotxa, a finals de l'estiu passat, van visitar el torrent de la Cabana als termes de Campdevànol i les Lloses.

El motiu de la visita va ser veure en el lloc dels fets la gestió dels ajuntaments de Campdevànol i de les Lloses, els quals cobren per l'accés a les zones de bany.