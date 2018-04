Ensenyament tancarà dues línies de P3 a Olot i Lloret de Mar

El Departament d'Ensenyament va confirmar ahir que el curs vinent tancarà almenys 11 línies de P3 en centres públics de Catalunya, dues d'elles a Girona: a les escoles Malagrida, d'Olot, i Àngels Alemany, de Lloret de Mar. La resta de tancaments confirmats seran a Santpedor, Cerdanyola del Vallès, Molins de Rei, Ripollet, Vilanova i la Geltrú, Reus, Corbera de Llobregat i Sabadell.

El procés de preinscripció per al curs 2018-2019 a Girona s'obrirà amb una oferta de 17.804 places per als primers cursos d'educació Infantil i d'ESO, 419 més que l'any passat. Ara bé, l'increment es concentra a Secundària, perquè Ensenyament ha reduït l'oferta a P3 respecte el 2017.

De cares al curs vinent, s'ofereixen 78.089 places de P3 a Catalunya, 869 més que el 2017 i 6.511 més que l'estimació del padró (71.578 infants). A Girona, l'oferta a P3 és de 8.858 places, 367 menys que fa un any, però 1.251 més que la previsió d'infants del padró (7.607).

Per atendre l'augment de la població escolar a Secundària, Ensenyament preveu 75 grups i 2.358 places més a 1r d'ESO, arribant a 85.860 a Catalunya per un padró de 83.233. Pel que fa a Girona, el Departament obrirà la preinscripció amb 8.946 places, 786 més que l'any passat, i 317 vacants per sobre de la previsió del padró (8.629).

El Departament va afirmar que treballa per fer front a l'increment de Secundària, que a llarg termini també suposarà ampliar l'oferta dels estudis postobligatoris. Per això, Ensenuament optimitza espais als centres, redimensiona escoles tot alliberant espais i respon a la necessitat puntual de lloc a Secundària, de manera provisional menys a municipis on quedi clar que caldran centres nous.

El curs vinent s'obriran set centres de nova creació, però cap d'ells a Girona: una escola a Barcelona i sis instituts a l'Hospitalet de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Barcelona, Mollerussa, Sabadell i Terrassa. Les comarques gironines tampoc estrenaran cap institut escola nou, mentre que sí ho faran l'Hospitalet de Llobregat i Mataró (2).

Ensenyament va dir que l'oferta de places s'ha dissenyat d'acord amb els municipis, que prioritzen vetllar per la continuïtat dels projectes educatius actuals, l'escolarització equilibrada amb ràtios de 25 a Infantil i primària i de 30 a l'ESO, reduint-les als centres de màxima complexitat.



Preinscripció del 13 al 24 d'abril

El procés de preinscripció comença aquest divendres 13 d'abril i s'allargarà fins al 24. Per primer cop, el període s'ha retardat pràcticament un mes, coincidint amb l'aplicació del 155, per escurçar el procés –segons va explicar la Conselleria– i reduir el temps entre que la família presenta la sol·licitud i sap el centre on té plaça. La matriculació s'haurà de fer del 21 al 27 de juny pel que fa a Infantil, Primària i 1r d'ESO; i del 25 al 29 de juny –els que es matriculin al setembre, del 5 al 7–, pel que fa a segon, tercer i quart d'ESO.

Per a aquest curs, la Conselleria ha remarcat que es consoliden les mesures de control per detectar el frau en la preinscripció.