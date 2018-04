Incendi en una masia de Sant Martí de Llémena.

El foc s'ha declarat pels volts de dos quarts de dues de la matinada en una casa d'aquest municipi del Gironès.

Els Bombers s'hi han desplaçat amb cinc dotacions terrestres i en arribar-hi, la persona que hi viu ja havia sortit de la masia pel seu propi peu. I per tant, no s'han de lamentar ferits.

Els Bombers han apagat les flames que han afectat la cuina, una sala menjador i l'entrada de la casa.

Tot seguit, els efectius d'extinció d'incendis han inspeccionat tota la masia de planta i pis, que només ha patit afectació pel fum.