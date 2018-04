L'aeroport de Girona guanya un 14% de passatgers al març

L'Aeroport de Girona-Costa Brava tanca el primer trimestre de l'any amb números positius: de gener a març, 155.231 passatgers han passat per les instal·lacions de Vilobí d'Onyar, un 7,8% més que al llarg del primer trimestre de 2017, informa el gestor aeroportuari Aena. El creixement relatiu és encara més pronunciat si es comparen les dades de març de 2018 amb les del mateix mes de 2017: l'afluència d'usuaris –72.884 en xifres absolutes– augmenta un 14,2%. Aquests increments contrasten, això no obstant, amb un descens prou sensible del nombre d'operacions (enlairaments i aterratges): al març passat van caure un 17% i es van quedar en 926, mentre que la dada acumulada del primer trimestre aflora una caiguda del 194,4% en el nombre de vols operats, que van sumar 2.240, segons Aena.

En la posició número 24

El trànsit de passatgers registrat en el primer trimestre de l'any situa el de Girona com el 24è aeroport en volum d'usuaris dels 47 que gestiona l'operador Aena a l'Estat. El segueixen, amb uns guarismes força similars, els de Jeréz de la Frontera (154.049 passtgers); Múrcia (151.422) i Almeria (123.389). Per sobre de l'aeroport gironí, en canvi, s'hi troben Santander (206.924 passatgers); Vigo (218.548); el de Granada-Jaén (242.038); el de Menorca (245.514) i el de la Corunya (268.095 passatgers). Al capdvant s'hi situen els aeroports Adolfo Suárez Madrid-Barajas (amb 12.630.390 passatgers de gener a març, un 8,7% més que el mateix mes de 2017); Barcelona (9.927.159 usuaris, un 9,4% més) i Gran Canaria (3.595.330 passatgers, un 7,9% més). Entre els aeroports amb moviments d'usuaris més significatius, només el d'Almeria presenta una tendència negativa (-11,5%). En aquest context de creixements encadenats del nombre d'usuaris a Girona, la previsió que fa Aena és que la temporada d'estiu 2018 sigui millor que la del 2017. Els responsables de l'aeroport confien consolidar l'expansió experimentada l'any passat al mercat dels països de l'Est (+26% la temporada d'estiu de 2017, amb Rússia com a destinació principal). D'altra banda, la programació de vols directes a Riga (Letònia) i Kaunas (Lituània) connectarà Vilobí d'Onyar amb els tres països bàltics –el vol amb Tallin, la capital d'Estònia, ja va entrar en funcionament l'estiu de 2017. Igualment la direcció de l'aeroport confia que el mercat britànic, que en la temporada alta anterior va créixer un 70%, es mantindrà. D'aquesta manera, Aena preveu que aquest estiu es posaran a la venda un 5% més de seiens (2,06 milions) que el 2017.