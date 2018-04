Arriba la pluja i el vent a Girona

Un temporal amb intenses pluges, vent i un fort onatge a la costa ha arribat a Girona, on es donen precipitacions abundants al litoral i prelitoral durant tot al matí.



Segons l'avís d'episodi de temporal emès avui pel Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), al Pirineu i Prepirineu les pluges abundants poden incrementar els cabals dels rius de muntanya.



Segons el Meteocat, el temporal pot deixar una acumulació de pluja fins avui al migdia, de més de 20 litres per metre quadrat en pocs minuts i fins a 100 litres per metre quadrat en 24 hores.



Les primeres afectacions per la pluja ja s'han donat de bon matí i els Bombers fins a les vuit del matí ja han hagut de fer 13 sortides. Principalment per caiguda d'arbres en vials i per petites inundacions en habitatges.



I és que les precipitacions són abundants i van acompanyades de vent en molts punts de la província. A Port de la Selva, l'aigua baixa de valent.





??? Afectacions viàries per #neu:

? Tallada la GIV-4016 entre Planoles i Toses

? Obligatori ús #cadenes i restricció vehicles 3a categoria:

C-28 Port de la Bonaigua

N-260 Port del Cantó

N-260 Collada de Toses

N-260 a Planoles

?? Informació detallada: https://t.co/uZFoqxRnXQ pic.twitter.com/QbaRvamMsQ — Trànsit (@transit) 11 d´abril de 2018

A causa del temporal, la neu ha tornat a fer acte de presència al Pirineu.Com a conseqüència de les nevades, segons informa el Servei Català del Trànsit (SCT)El temporal també obliga aPel que fa als gruixos registrats, segons el Meteocat, des d'ahir i fins avui a les 10 del matíAquí una mostra de com s'han llevatLes fortes pluges afecten les comarques del Pirineu i Prepirineu,, i ha començat per les comarques del sud per estendre's després a tot el litoral, prelitoral i comarques de l'interior., coincidint amb el període de major probabilitat de tempestes fortes i l'acumulació d'aigua i amb l'activitat i mobilitat d'un dia laborable.Fins al migdia tot el litoral català es veurà afectat pel fort onatge a causa del vent de component entre sud i sud-est i per tant perpendicular a la costa.Les onades podran superar els 2,5 metres (maror) i fins al migdia podran ser superiors als 4 metres (maregassa)A partir de la tarda, el llindar es tornarà a situar en els 2,5 metres i progressivament l'onatge anirà reduint la seva afectació en la part nord fins a dijous al matí.A més,, sobretot al litoral, de manera que Protecció Civil, a més d'activar el pla d'emergències per inundacions Inuncat, també ha posat en prealerta el de vents, Ventcat.El vent se n'anirà estenent al terç est de Catalunya fins al migdia i a la tarda afectarà les comarques de Girona i Catalunya Central, 90 km/h a la zona del Pirineu i pre-Pirineu i 125 km/h a l'Alt Empordà, el Baix Ebre i el Montsià.