Alerten per la crescuda dels rius Ter, Fluvià i Muga

Les comarques de Girona viuen un episodi de pluges continuat des d'ahir.



El registre més destacat s'ha donat a Arbúcies on en 24 hores s'han acumulat fins a 81,9 litres per metre quadrat.



El Meteocat ha fet un recull de les pluges entres les 10 del matí d'ahir i fins ales 10 d'avui. I Arbúcies és el segon punt de Catalunya on ha caigut més aigua. Per davant hi té Boí, a l'Alt Ribagorça, on les precipitacions que han caigut des d'ahir han deixat 96,1 litres.



El temporal de pluja i vent ha descarregat arreu de la demarcació i aquest mapa del Meteocat mostra la distribució:





Així s'ha distribuït la precipitació acumulada d'aquestes últimes 24 hores, ben repartida i amb màxims >50 mm sobretot al prelitoral, Pirineu i Prepirineu#meteocat pic.twitter.com/fmkvPwiYRp — Meteocat (@meteocat) 11 d´abril de 2018

Recull provisional de precipitació acumulada en 24h fins a les 10 del matí (estacions de la XEMA i de la XOM que superen els 50 mm) #meteocat pic.twitter.com/W9O24kmEpt — Meteocat (@meteocat) 11 d´abril de 2018

Els pantants van creixent

Quant a la resta de municipis, cal destacar que al nucli deA continuació es pot consultar eli també ha nevat en alguns punts del Pirineu, fet que genera problemes també de trànsit iDes de Protecció Civil arran del temporal de pluja alerta de la possibilitat d'increment dels cabals. De fet, l'Agència Catalana de l'Aigua alerta que al pas per Ripoll, ja es troba en un alt nivell i que porta un cabal de 200m3 per segon.De retruc,Sau està al 70 (115,5 hm3) i Susqueda al 53% (123,3 hm3).Està previst, segons l'ACA, que els pantans puguin força en les properes hores.Malgrat estar en un nivell més baix, el pantà deaquí, la tendència també és creixent.