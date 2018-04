La Fundació Tutelar rep 114 nous casos el 2017

La Fundació Tutelar de les Comarques Gironines ha assumit 114 nous casos el 2017, una xifra que representa una mitjana de 2,21 càrrecs per setmana. L'entitat, que enguany celebra 15 anys, protegeix un total de 870 usuaris. El seu director, Josep Maria Solé, ha detallat que aprofiten l'aniversari per adoptar una nova denominació que reflecteixi el canvi de paradigma en l'acompanyament de persones amb discapacitat. El resultat és 'Support', per demostrar, en un sol nom, que l'objectiu de l'entitat és estendre els drets humans de les persones amb discapacitat (ja sigui malaltia mental, deficiències cognitives per envelliment o discapacitats intel·lectuals). Solé ressalta que la llei està "obsoleta" perquè hi continua havent una tendència excessiva a les incapacitacions. A la demarcació, per primer cop, l'any passat van aconseguir que els jutges es decantessin més per curateles (més flexible perquè l'usuari té més capacitat de decisió) que per tuteles.