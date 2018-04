L'Estat aprova definitivament el document tècnic i ambiental per desdoblar l'N-II nord

Encara queda molt camí per recórrer fins que el desdoblament de l'N-II a l'Alt Empordà, una reivindicació històrica, sigui una realitat. La projecció de l'Estat per finalitzar l'obra va més enllà del 2021. Amb tot, el ministeri de Foment continua fent passos per assolir, algun dia, els seus compromisos i objectius. Amb l'N-II des de Maçanet a Tordera que ha quedat sense desdoblar (només inverteixen en obres de millora) i amb l'N-II desdoblada des de Medinyà fins a Orriols l'any que ve), l'Estat manté els tràmits del desdoblament fins a la Jonquera.

Ara, Foment ha aprovat l'expedient d'informació pública i definitivament el document tècnic i ambiental per duplicar l'N-II entre Orriols i La Jonquera, que inclou l'estudi d'impacte ambiental. De fet, Foment va obtenir la declaració d'impacte ambiental favorable el juny de l'any passat. Ara, amb l'aprovació final, la resolució publicada ahir al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) inclou una vintena de prescripcions que hauran de complementar la redacció dels projectes de traçat i construcció.

És el pas previ a les corresponents aprovacions provisionals i definitives dels projectes de traçat que hauran de portar a una futura licitació i adjudicació de les obres.

Pressupost estimat de 181,3 milions

L'N-II entre Orriols i la Jonquera té una calçada única, amb un carril per sentit de circulació, amb vorals d'un metre. L'objectiu, com en la resta de trams desdoblats, és duplicar la calçada i fer dues variants, a més de remodelar interseccions i enllaços directes així com reordenar accessos directes.

En conjunt, són sis trams pendents al nord: Orriols-Bàscara; variant de Bàscara; Bàscara-variant de Figueres; Figueres-Pont de Molins; variant de Pont de Molins i Pont de Molins-La Jonquera. Tot plegat té un pressupost estimat de licitació d'143.209.126 euros més 38.068.249 euros d'IVA.

Actualment, amb només obres de condicionament entre Tordera i Maçanet, s'estan executant encara els 4,7 km entre Maçanet i Sils (es preveu acabar el 2019), així com el Medinyà-Orriols aquest any. Segons el projecte de pressupostos de l'Estat per al 2018, per als sis trams del nord de l'N-II només hi destinen 5,43 milions. Això fa preveure que no s'iniciarà enguany cap obra (només per a plans redacció de projectes) i es deixa per al 2019 i almenys fins al 2021 (el pròxim govern) el gruix de les actuacions amb partides que estan repartides al llarg dels anys i que, per tant, no es faria de cop.

Segons Foment, ja es van començar a redactar els estudis i projectes dels sis trams en què es subdivideix el traçat nord. Amb la resolució definitiva s'inclouen una vintena de qüestions que caldrà incorporar. Per exemple, l'informe favorable de l'ACA abans d'aprovar els projectes i un estudi de sorolls amb mesures preventives i correctores També s'estudiarà ajustar el tram variant Pont de Molins per no afectar el pla industrial del POUM; analitzar la possibilitat de projectar la nova rotonda prevista al POUM de Vilamalla i la seva connexió amb l'enllaç sud de Figueres per possibilitar la connexió al Polígon Pont del Príncep.

Entre altres, també s'analitzarà la necessitat d'un aparcament d'emergència per a vehicles pesants, assegurar la continuïtat de l'actual N-II entre la travessia de Bàscara i l'enllaç de Pontós, la demolició del tram nord de l'actual variant de Figueres i projectar la mobilitat futura si es desenvolupa la plataforma Logis intermodal d'El Far d'Empordà-Vilamalla.

«Ara cal empènyer entre tots»

Per al diputat gironí del PDeCAT al Congrés dels Diputats, Jordi Xuclà, la resolució de l'Estat publicada ahir és, per un costat, «una bona notícia» perquè el govern espanyol «manté la voluntat per desdoblar la carretera a l'Alt Empordà» quan caduca la concessió de l'AP-7 en contrast amb la decisió de descartar el 2012 duplicar el tram Tordera-Maçanet. Amb tot, va insistir que ara tocarà «fer seguiment i empènyer entre tots perquè no es faci eterna l'obra».