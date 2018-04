Més de la meitat de les estafes es produeixen en l'àmbit d'internet

Més de la meitat de les estafes tenen lloc a internet. Aquesta és una conclusió de l'anàlisi que fan els Mossos d'Esquadra dels fets delinqüencials de l'any passat. I és que aquest tipus de fet contra el patrimoni s'ha enfilat més d'un 28% en només un sol any, cosa que suposa un miler d'estafes més, i les situen en 4.650 durant l'any 2017.

El cap de la Regió Policial de Girona, el comissari Josep Milan, destaca que darrere d'aquests enganys hi ha majoritàriament l'ús d'internet i «bàsicament les compres on-line». Es tracta d'un d'àmbit que cada vegada utilitzen més persones i de totes les edats i, per tant, s'ha convertit en un lloc ideal per a alguns delinqüents que el que busquen és fer diner ràpid o aprofitar-se de les dades personals dels navegants. El comissari Josep Milan destaca algunes de les estafes amb les quals es troben a les comarques gironines els últims temps vinculades amb l'ús d'internet. I ressalta que, actualment, no hi ha un perfil de víctima perquè la xarxa cada cop és d'ús més universal. Un fet detectat és aquell que pot ocórrer quan un es ven un producte per internet en un portal de segona mà. El futur client li diu que el vol i que li farà un ingrés des del caixer al seu compte. El suposat comprador posa un sobre per efectuar el pagament però a dins no hi posa diners. Tot i això, diu el comissari, el caixer detecta que s'ha fet un pagament i el comprador rep un avís que ha rebut l'ingrés i per tant envia el producte al comprador. I no és fins al cap d'unes hores que el banc es troba que no hi havia diners al sobre i el venedor es troba estafat.

Una altra tipologia d'enganys són els que afecten les empreses. Aquest, per exemple, es troba amb casos de suplantació d'identitats a través de correu electrònic. El cap dels Mossos a Girona destaca que s'han trobat «amb casos que el suposat gerent diu a una empresa a través de correu electrònic que li facin un pagament a un altre compte». Llavors, l'empresa fa un ingrés a un compte que no és el del gerent sinó d'una persona que n'havia suplantat la identitat. Altres tipus d'estafes rauen per exemple a aconseguir el número de targeta de la persona que està fent una compra.

Fruit de la gran varietat d'estafes que hi ha, el comissari reconeix que és complicat fer prevenció sobre les estafes però sobretot recomana que «si la gent no ho té clar, que no pagui». I posa d'exemple un cas que ha passat a la província: « Una persona rep una trucada d'una persona que es fa passar per un familiar i li acaba demanant diners perquè ha d'agafar un vol o el que sigui». Abans de fer el pagament, ressalta Josep Milan, «que ens faci una trucada que podem fer una comprovació o que truqui a un familiar», perquè això acaba essent un engany.



Enganys clàssics

Malgrat que internet és l'àmbit que ocupa el 52% de les estafes, també es mantenen les clàssiques perquè com recorda el cap dels Mossos a Girona «hi ha gent que s'hi guanya la vida». Entre les més freqüents hi ha els «bitllets tintats, el Rip Deal, on moltes vegades hi ha diner negre darrere per blanquejar. I una que també passa de tant en tant i sobretot encarada en gent d'edat avançada «és l'estafa del retrovisor, on una persona diu que li ha trencat però l'estafador li diu que ho podem arreglar pagant uns diners perquè té pressa i està de viatge». Aquest tipus de fets van posar en alerta els Mossos durant l'any passant en algunes zones de Catalunya.

«La resolució de les estafes no és gaire alta i sobretot el que és internet», reconeix el comissari dels Mossos d'Esquadra, Josep Milan. I és que en moltes ocasions perseguir els delinqüents suposa haver de consultar dades que estan «en servidors que estan fora del país, que són difícils de localitzar». I a més, afegeix el responsable policial, «no sempre dona perquè et donin autoritzacions judicials per fer els seguiments perquè són delictes lleus». Malgrat que hi pugui haver per exemple molts casos d'una estafa «no són sempre quantitats importants, ja que solen ser de pocs diners però molts per a la persona estafada. La tipologia és lleu».