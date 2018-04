Alerta pel creixement dels rius per les pluges que superen els 80 litres

L'hivern sembla que no vol deixar pas a la primavera a les comarques de Girona i ahir encara van produir-se nevades al Pirineu, un temporal fort de pluja i vent. A més, tot plegat va anar acompanyat de molt mala mar a la Costa Brava i d'un gran creixement dels cabals dels rius.

Fruit de les fortes pluges es van registrar diverses incidències a diversos municipis gironins, com ara caigudes de branques, arbres, petites inundacions, revisió de punts inudables i alguns vehicles que havien quedat atrapats per l'aigua. Els Bombers van fer més de 70 soritdes en un dia especialment mogut ja des de la nit de dimarts a dimecres.

Els registres més elevats es van registrar a Arbúcies, on en 24 hores van caure fins a 81,9 litres per metre quadrat. Quant a la resta de municipis, cal destacar que entre dimarts i dimecres a Darnius van caure fins a 80,3 litres; a la Bisbal d'Empordà, 71,1 litres; a Olot, 63,4 litres o a Viladrau, 75,4 litres.

Aquesta situació va generar que els rius anessin ben plens i que els cabals cresquessin sobtadament i sorprenguessin molts veïns de la província. El principals rius: el Ter, el Fluvià i la Muga així com diverses rieres, van pujar destacadament i en algun punt hi va haver algun desbordament de riera. Per evitar perills, els equips d'emergències, com és habitual en aquests casos, van estar vigilant les zones inundables i es van tallar passallissos, com per exemple, el del Ter a Sant Jordi Desvalls.

Durant tot el dia Protecció Civil va alertar dels perills d'acostar-se a les ribes dels rius i l'Agència Catalana de l'Aigua va anar aportant dades de l'increment viscut pels cabals. En poques hores van pujar a nivells que feia temps que no es veien i això de retruc va fer augmentar les reserves dels embassaments. Durant el dia, el riu Ter a Ripoll va arribar a portar més de 270 litres per segon, quan fa dues setmanes hi circulaven 7 litres per segon. El Fluvià a Olot va pujar dels 52 litres per segon.I la Muga també va passar molt alta per diverses localitats, com per exemple per Sant Llorenç, on portava un cabal alt, amb més de 78 metres per segon, quan, en canvi, l'1 d'abril portava 0,33 m3/s).

Aquesta situació permetrà que els pantants vagin més carregats al llarg dels propers dies i és que la tendència és que els pantants del Ter, que estan al 60% de la seva capacitat amb 239 hm3 vagin pujant de nivell. Sau està al 70% amb 115,5 hm3 i Susqueda, al 53% amb 123,3 hm3. Malgrat estar en un nivell més baix, el pantà de Darnius Boadella està gairebé al 45%, amb 27,3 hm3. I aquí, la tendència també és creixent, segons van informar ahir des de l'ACA.

Les afectacions per la pluja ja ja van començar ahir de bon matí i els Bombers van haver de fer moltes sortides. A més, les precipitacions, que van ser abundants, van anar acompanyades de vent en molts punts de la província.



Ús de cadenes al Pirineu

A causa del temporal, la neu va tornar a fer acte de presència al Pirineu. A la Molina, per exemple, va a caure neu nova, que va deixar un bon gruix. Com a conseqüència de les nevades, segons el Servei Català del Trànsit (SCT) van ser necessàries les cadenes a l'N-260 al seu pas per Planoles i també per la colla de Toses. El temporal també va obligar a tallar un via del Pirineu, la GIV-4016 entre Planoles i Toses. Pel que fa als gruixos registrats, segons el Meteocat, des de dilluns i fins ahir a les 10 del matí es van acumular fins a 48 centímetres de neu nova a la zona d'Ulldeter i a Núria, 39 centímetres.

També va tornar a nevar a Puigcerdà, on segons l'observador meterològic local s'hi van acumular fins a 3 centímetres de neu, que es va anar desfent després que al migdia comencés a lluir el sol de valent.



Fort temporal marítim

A més, de la neu i de la pluja, hi va haver onatge i temporal a la Costa Brava, sobretot a l'Alt i Baix Empordà. Una mala mar que va tornar a fer desaparèixer platges com les de Calonge i Lloret de Mar, on de nou hi va haver algunes destrosses a causa del temporal.

Les onades van tornar a deixar imatges com les del mes passat, amb platges amb menys sorra en alguns casos i conductes que es veien destrossats. Aquesta situació marítima es va allargar al llarg del dia. En aquestes poblacions de la costa les Policies Locals i els voluntaris de Protecció Civil van tancar accessos als camins de ronda, així com a les platges per evitar algun accident.

El telèfon d'emergències 112 de Catalunya va rebre diverses trucades per incidències pel temporal de pluja i vent. Els avisos van ser sobretot per despreniment d'objectes a la via i obstacles a la calçada, inundacions, incidències de trànsit per climatologia, caiguda de branques i arbres i filtracions.