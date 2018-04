La CUP demana replantejar el model cultural de la Diputació

La CUP va demanar un replantejament del model cultural a la Diputació de Girona després de denunciar que l'ens destina només un 18% (374.000 euros) dels recursos culturals a subvencions de concurrència pública mentre la resta són nominatives, a un destinatari predeterminat, i a concessions directes. Unes xifres, però, que l'equip de govern va refutar.

Per un costat, en un comunicat, la CUP va demanar la «democratització» del model cultural i un «replantejament urgent que defugi de l'actual model basat en el repartiment de diners de manera directa». La CUP, analitzant les aportacions en cultura del 2017, les va xifrar en 2,08 milions amb només un 18% (374.500 euros) destinat a línies públiques de subvenció «on qualsevol ajuntament o empresa s'hi pugui presentar de manera lliure». Per contra, afegien, «una gran majoria de les partides culturals (un 78,6%) es fa de manera nominativa, o sigui, amb un destinatari ja predeterminat». En aquest cas són 1.638.000 euros. A més, hi adjuntaven un llistat.



Finalment, 70.373 euros corresponien a concessions directes.

Per la CUP, les proporcions «són el clar exemple que la Diputació és una institució on s'hi reparteixen diners i no serveis» i van criticar que moltes subvencions «es venguin com a ajudes a ajuntaments quan el destinatari final és una empresa privada» que «acaba implementant la política cultural». El diputat provincial, Lluc Salellas, va dir que cal «amb urgència replantejar subvencions a festivals que esgoten les entrades en pocs minuts, i mirar com podem acostar la cultura a la gent que ara mateix no hi pot accedir».



Albert Piñeira, a Salellas: «Aquí hi ha incompetència i mala fe»

Per la seva part, el vicepresident de la Diputació responsable de l'Àrea de Cultura, Albert Piñeira, va «negar la major» i refutar les xifres. Pressupost amb mà, va recordar que «Cultura» es desglossa en: Cooperació cultural, biblioteques, centre de la imatge, comunicació cultural i monuments.

El gruix va a «Cooperació Cultural», amb 23 milions. Si se li resten partides al Dipsalut (13 milions), personal (380.000 euros), altres despeses de funcionament (75.000) o 217.000 a consells, entre altres, el resultat mostra que hi ha 3.650.000 euros en partides de concurrència pública. Per exemple, la partida «Fons de Cooperació Cultural Local», amb 2,75 milions i que, a més, es reparteix amb una fórmula «pactada entre els diferents grups polítics». Només amb això són més que els 374.500 euros esmentats per la CUP, va dir.

Pel que fa a les subvencions nominatives, els comptes mostren partides per valor d'1,8 milions.

«Totes les coses són opinables i puc entendre que et puguis descuidar partides de 10.000 euros però no la més gran de l'àrea. Aquí hi ha incompetència i mala fe, i les dues coses són preocupants», va dir. Piñeira va defensar el model de la Diputació, una de les «administracions públiques del sud d'Europa que, proporcionalment, més diners destina a cultura», i va demanar no «demonitzar» els festivals «que han situat la demarcació» com el segon «pol d'atracció cultural» a Catalunya. Finalment, va retreure a Salellas que no hagi anat mai a les comissions avaluadores de les convocatòries públiques, on la CUP hi és convidada.