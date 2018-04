Extreuen una espècie de cloïssa invasora a l'Estany de Banyoles

Dos bussejadors i quatre tècnics treballen aquests dies a la zona de la Caseta de Fusta de l'Estany de Banyoles per extreure una espècie de cloïssa invasora mitjançant un sistema d'aspiració del subsòl i filtratge de l'aigua. Es tracta de la 'Corbicula Fluminae', coneguda com a cloïssa asiàtica, amb una gran capacitat de reproducció i colonització dels espais. Es va detectar el 2016 de forma casual, quan uns nens van extreure exemplars del fons mentre jugaven a l'aigua. Les imatges van arribar a mans de científics que van confirmar que es tractava d'aquesta espècie i des de llavors que el Consorci de l'Estany ha estudiat la millora manera per erradicar-la. Durant uns sis mesos es va tapar el fons amb uns plàstics (la zona és molt acotada) i es va aconseguir eliminar un 60% de la població. Ara s'ha iniciat una segona fase, que durarà dues setmanes, per acabar d'extreure-les. Aquest és l'únic punt de l'estany on s'ha detectat, si bé aquesta espècie exòtica també es troba en diferents punts del Ter, com ara a la desembocadura.