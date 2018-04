Fontcoberta combat els robatoris amb càmeres de videovigilància

L'Ajuntament de Fontcoberta intenta combatre un repunt de robatoris i bretolades amb un sistema de videovigilància que ja controla la zona esportiva i que aviat s'estendrà a l'àrea escolar i al polígon industrial, dintre d'una prova pilot que vol arribar als punts més sensibles de la població.

La incidència de robatoris no és un fenomen nou a Fontcoberta ni al conjunt del Pla de l'Estany. A finals de l'any passat, els Mossos d'Esquadra van detectar un augment d'aquest tipus de delictes a la comarca –sobretot en cases aïllades de Cornellà del Terri, Camós, Porqueres i Serinyà– i van avisar els ajuntaments. Llavors, l'Ajuntament de Fontcoberta va utilitzar els seus canals d'informació habituals per demanar als veïns que extremessin les precaucions, assegurant-se de tancar bé portes i finestres i informant de la presència de cotxes no habituals que trobessin sospitosos.



Càmeres per dissuadir

Aquest episodi de robatoris ha tingut continuïtat en l'arrencada del 2018 i especialment a Melianta, de manera que el govern municipal ha decidit recórrer a les càmeres com a eina dissuasiva. L'alcalde de Fontcoberta, Joan Estarriola, va explicar que les primeres ubicacions es corresponen «als tres llocs més problemàtics» i va aclarir que han començat pel més fàcil –el pavelló esportiu– des del punt de vista legal. La instal·lació es va fer al març i ara ja s'està passant el cablejat a la zona escolar, que inclou l'escola Alzina Reclamadora i la llar d'infants Els Plançons. Alhora, l'Ajuntament tramita els permisos necessaris per posar càmeres als carrers del polígon industrial, on esperen poder-ho fer al maig.

Estarriola va detallar que el pavelló patia «bàsicament bretolades», mentre que una nit van robar 21 plaques solars a la zona escolar –després d'un primer intent en què els lladres van aconseguir desmuntar-ne 3 o 4. Els robatoris a cases particulars van afectar sobretot Melianta a principis d'any, quan els lladres aprofitaven les últimes hores de la tarda per actuar.

Pel que fa a la zona industrial, l'alcalde va assegurar que els propietaris de les naus han reclamat càmeres de videovigilància diverses vegades i es va referir al cas d'«un fuster a qui han entrat tres vegades en poc temps», emportant-se-li moltes eines que ha hagut de tornar a comprar.

Davant d'aquest cúmul de circumstàncies, «l'Ajuntament va decidir actuar i buscar l'efecte dissuasiu amb les càmeres i la senyalització dels cartells» –va dir Joan Estarriola. Tot i apuntar que cal esperar uns quants mesos per valorar-ne l'efectivitat, el batlle va reconèixer que «des que hi ha càmeres no hem tingut cap incident més» i va avançar que si funciona també en posaran a la piscina, el casal de la gent gran i a una cruïlla de carreteres, un lloc de pas, que seria útil si es produïssin robatoris o incidents.