Un refugiat abandona Girona per matar la seva dona a Múrcia

Un refugiat colombià de 47 anys acollit per la Creu Roja a Girona va abandonar fa uns dies la ciutat per desplaçar-se fins a Múrcia i matar la seva dona, de 37 anys.

La família va arribar a Espanya procedent de Colòmbia fa un any i tres mesos i eren sol·licitants d'asil per protecció internacional, ja que la víctima estava amenaçada de mort al seu país. Inicialment van viure a La Palma (Canàries) durant un any, i posteriorment es van tralladar a Múrcia, on van entrar a formar part del Programa de Refugiats de la Creu Roja. Un cop allà, la dona va expressar el seu desig de separar-se i la Creu Roja va decidir traslladar l'home a un pis de Girona, on l'entitat disposa d'habitatges per acollir refugiats i demandants d'asil.

El coordinador de Creu Roja a Múrcia, Miguel Navarrete, ha explicat que els tècnics de l'ONG a Girona van detectar dimecres que l'home havia abandonat el pis on s'estava, tot i que ell havia explicat que se n'anava a Barcelona.

Però el seu objectiu era arribar a Múrcia. Un cop allà es va dirigir al pis on vivia la seva família, va clavar diverses ganivetades a la seva dona, i va fugir. La dona va quedar molt malferida i va morir pocs minuts després. El presumpte autor del crim va ser localitzat i detingut per la Policia en una gasolinera de la ciutat.

Des de la Creu Roja de Múrcia han explicat que la dona mai havia manifestat que estava sent maltractada, encara que les seves filles sí han explicat als psicòlegs de l'entitat pels quals estan sent ateses que havien viscut situacions de "violència verbal".