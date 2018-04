La selectivitat per majors de 25 i 45 anys començarà dissabte per a 358 gironins

Les Proves d´Accés a la Universitat (PAU) per a majors de 25 i 45 anys començaran aquest dissabte, amb els exàmens de la fase general i 358 aspirants a les comarques de Girona. Les proves continuaran el dissabte 21 d´abril, quan tocarà afrontar la fase específica i ja només per als estudiants més grans de 25 anys. Dels gironins matriculats, 318 ho han fet a la prova per a majors de 25 anys i 40, a l´adreçada a més grans de 45. Els tribunals estaran a la Universitat de Girona i els resultats es publicaran el 9 de maig. A Catalunya, s´han inscrit a aquestes PAU 3.074 persones.

a les proves per a més grans de 25 anys s´hi han matriculat 2.633 persones (2.516 el 2017). Els exàmens consten de dues fases: la comuna, integrada per quatre proves (comentari de text, llengua castellana, llengua catalana i llengua estrangera) i l'específica, en la qual els aspirants només s´han d´examinar de dues matèries vinculades a l´opció d´accés triada (arts i humanitats, ciències, ciències de la salut, ciències socials i jurídiques, o enginyeria i arquitectura). A tot Catalunya, la Secretaria d' Universitats i Recerca ha informat que(2.516 el 2017). Els exàmens consten de dues fases: la comuna, integrada per quatre proves (comentari de text, llengua castellana, llengua catalana i llengua estrangera) i l'específica, en la qual els aspirants només s´han d´examinar de dues matèries vinculades a l´opció d´accés triada (arts i humanitats, ciències, ciències de la salut, ciències socials i jurídiques, o enginyeria i arquitectura).

Majors de 45 anys

Enguany, 441 persones (416 el 2017) s´han matriculat a les proves de més grans de 45 anys. Aquesta via d´accés a la universitat és per a aquelles persones que volen iniciar estudis universitaris i no tenen cap titulació acadèmica que habiliti per accedir a la universitat per altres vies, ni poden acreditar experiència laboral o professional. La prova d´accés consta de tres exàmens: comentari de text, llengua catalana i llengua castellana. Els aspirants que la superin han de passar també una entrevista personal.

Un total de 28 persones s´han matriculat a totes dues proves.